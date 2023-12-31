Yayınlanma: 31.12.2023 - 10:58

Güncelleme: 31.12.2023 - 10:58

İbo Show bu sene de yılbaşı özel programı ile 31 Aralık akşamı Star Tv'de yerini alacak. İbrahim Tatlıses'in sunumu ile gerçekleşecek olan programda bir çok isim yer alacak. Peki, İbo Show yılbaşı özel 2024 konukları kim?

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİM?

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla yayımlanan programda; Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar, Cenk Eren, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender, İdo Tatlıses, Tefo&Seko ikilisi ve Romantik Erhan gibi pek çok isim konuk olacak.

UNUTULMAYANLAR...

İbo Show yılbaşı özel bölümünün başlamasından önce izleyenler "İbo Show Unutulmayanlar" ile nostaljik bir yolculuğa çıkacak. "İbo Show Unutulmayanlar", geçmiş İbo Show bölümlerinden sanatçıların unutulmaz anlarını ekranlara getirecek.

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

İbo Show Yılbaşı Özel Programı 31 Aralık saat 20:00’de Star Tv'de yerini alacak.