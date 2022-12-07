Van Helsing filminin konusu ne, oyuncuları kim? Van Helsing film müziğinin bestecisi kim?
2004 yılında vizyona giren Van Helsing filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Van Helsing filminin konusu ne? Van Helsing filminin oyuncuları kim? Van Helsing film müziğinin bestecisi kim? Van Helsing filminin IMDb puanı kaç?
Van Helsing, yönetmenliğini üstlenen Stephen Sommers'ın, senaristliğinde Bram Stoker ile birlikte çalıştığı, 2004 yapımlı bir fantastik/aksiyon filmidir.
Van Helsing FİLMİNİN KONUSU NE?
Vampir avcısı Van Helsing, Kurt Adam ve Frankenstein'ın canavarı Kont Dracula'yı yenmek için Avrupa'nın gizemli bir bölgesine seyahat eder.
VAN HELSİNG FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Hugh Jackman
Kate Beckinsale
Richard Roxburgh
VAN HELSİNG FİLM MÜZİĞİNİN BESTECİSİ KİM?
Film müziğinin bestesi Alan Silvestri'ye aittir.
VAN HELSİNG FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Van Helsing filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlenmiştir.
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