Van Helsing filminin konusu ne, oyuncuları kim? Van Helsing film müziğinin bestecisi kim?

07 Aralık 2022 Çarşamba, 13:13

Van Helsing, yönetmenliğini üstlenen Stephen Sommers'ın, senaristliğinde Bram Stoker ile birlikte çalıştığı, 2004 yapımlı bir fantastik/aksiyon filmidir.

Van Helsing FİLMİNİN KONUSU NE?

Vampir avcısı Van Helsing, Kurt Adam ve Frankenstein'ın canavarı Kont Dracula'yı yenmek için Avrupa'nın gizemli bir bölgesine seyahat eder.

VAN HELSİNG FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hugh Jackman

Kate Beckinsale

Richard Roxburgh

VAN HELSİNG FİLM MÜZİĞİNİN BESTECİSİ KİM?

Film müziğinin bestesi Alan Silvestri'ye aittir.

VAN HELSİNG FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Van Helsing filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlenmiştir.