Gözcü filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2008 yılında vizyona giren Gözcü filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Gözcü filminin konusu ne? Gözcü filminin oyuncuları kim? Gözcü filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2022 Çarşamba, 12:47
Gözcü filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Gözcü (Lakeview Terrace), yönetmenliğini Neil LaBute, senaristliğini ise David Loughery ve Howard Korder'ın üstlendiği, 2008 yapımlı bir gerilim/suç filmidir.

GÖZCÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Mattson'ların Los Angeles'taki hayallerindeki evlerine yerleşirken, asi komşuları tarafından rahatsız edilmelerini konu alıyor.

GÖZCÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Samuel L. Jackson

Patrick Wilson

Kerry Washington

GÖZCÜ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Gözcü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.


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