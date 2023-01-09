Cep telefonu kullanımı 'obeziteye' davetiye çıkarıyor!

Yayınlanma: 09.01.2023 - 07:00

Güncelleme: 09.01.2023 - 07:00

Doç. Dr. Murat Doğan, çocuklar için 'ne kadar kilolu, o kadar sağlıklı' söyleminin yanlış olduğunun artık kabul gören bir gerçek olduğunu bildirdi.

Doğan, son 12 yılda obezite sıklığının yüzde 50 arttığını belirterek, 'Cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi teknoloji ürünlerinin kullanımının yaygınlaşması, obezitenin artmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur' ifadesini kullandı.

Obezite ile ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında bu söylemin ve değişen yaşam tarzının ne sonuçlar doğurduğunun açıkça görüldüğünü kaydeden Doğan, dünya üzerinde yüzbinlerce çocuğun obezite ve obezitenin yol açtığı rahatsızlıklarla mücadele etmek zorunda kaldığını anlattı.

"SON 12 YILDA OBEZİTE SIKLIĞI YÜZDE 50 ARTTI"

Doğan, aynı durumun Türkiye için de geçerli olduğunu, obezitenin genel olarak vücut ağırlığının boy oranına göre artış olarak tanımlandığını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu: