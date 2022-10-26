Engin Demircioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Engin Demircioğlu kim ile evlendi?

26 Ekim 2022 Çarşamba, 17:33

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile yıldızı parlayan Engin Demircioğlu dünya evine girdi.

ENGİN DEMİRCİOĞLU KİMDİR?

Engin Demircioğlu 1982 yılında Bursa'da doğdu. Ailesi ile bir süre Almanya'da yaşadı. 1998 senesinde Bursa'ya geri döndüktan sonra mankenlik ve modellik yaptı. Bir dönem İspanya'da yaşadıktan sonra 2008 yılında İstanbul'a yerleşti. . Sadri Alışık Konservatuvar'ında eğitim aldı. Tiyatrokare oyunlarında yer aldı. Sadri Alışık Tiyatrosu kadrosuna girdikten sonra Kafkas Tebeşir Dairesi, Küçük Adam Ne Oldu Sana, Guguk Kuşu, Binde Bir Gece Diyalogları gibi oyunlarda oynadı. 2015 yılında Kiraz Mevsimi dizisinde yer aldı. 2017 senesinde BKM'ye katıldı. 2019’da yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda yer aldı. Aynı yıl Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde oynadı.

ENGİN DEMİRCİOĞLU KİM İLE EVLENDİ?

Engin Demircioğlu uzun süredir beraber olduğu Selcan Kaya ile Antalya'da evlendi.