UEFA, gol sevincinde Bozkurt işareti yapan milli futbolcuya men verdi, kriz çıktı

Yayınlanma: 06.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.07.2024 - 04:00

Türkiye Futbol Federasyonu, Merih’in cezasının iptali için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) hızlandırılmış yargılama başvurusu yapmaya hazırlanıyordu. Ancak bu yolun kapalı olduğu öğrenildi. 2 maç ve altında alınan cezaların hukuken CAS’a taşınma hakkının bulunmadığı belirtildi. Milli futbolcumuz bugün Euro 2024 çeyrek finalindeki Hollanda maçımızda forma giyemeyecek.

TFF Hukuk Müşavirliği ve avukatlar, UEFA Disiplin Komisyonu’na 27 sayfalık savunma sundu. Dosyada; Bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerinde Türk halkının 1000 yıllık sembolü olduğu vurgulandı. Ayrıca savunmada, geçmişte “siyasi” içerikli hareketler yapan başka ülke futbolcularının hiçbir ceza almadığının altı çizildi. Buna karşın UEFA, savunmayı dikkate almayıp çok kısa sürede men cezasını açıkladı.

BU NE ÇELİŞKİ?

UEFA, Slovakya’ya attığı golden sonra tribünlere doğru cinsel organını tutan İngiliz futbolcu Bellingham’a ise ertelemeli bir maç ceza verdi. UEFA’ya göre bu “sevinç”, temel nezaket kurallarını aykırı görülmedi. Ayrıca Euro 2024’ün başından bu yana Fransız futbolcular Mbappe, Thuram ve Dembele, ülkelerindeki seçimle ilgili Marine Le Pen aleyhine açıklama yapıp, “Sandıkta bunlara oy vermeyin” yorumunda bulunmalarına rağmen UEFA’dan herhangi bir yaptırımla karşılaşmadılar.

MONTELLA: BU HAKSIZLIK

Ay-yıldızlıların teknik direktörü Montella, UEFA’nın Merih’e verdiği cezayla ilgili “Haksızlık olduğunu düşünüyorum. Merih’le konuştum. Siyasi bir sembol değil, bu Türklükle alakalı bir sembol, Türk olmanın gururunu taşıyan bir sembol. Ama karar merci farklı yorum kattı. Haksızlık olduğunu bildiğimiz için üzgünüz. Ama bu bizden hiçbir şey almayacak. Tam tersine daha da motive edecek. Takım ruhunu sergilemek için ekstra güç katacak. Çünkü herkesle konuştuğumuzda UEFA’nın yanlış yaptığını biliyoruz” dedi.

İtalyan çalıştırıcı, Hollanda maçı hakkında, “Tarih yazmak için oynuyoruz. Heyecanlıyız ve hazırız” yorumunda bulundu. Montella ilk 11 tercihinin nasın olacağı konusunda, “Koşullar her zaman aynı olmuyor, her futbolcunun fiziksel ve ruhsal hali aynı olmuyor. Bazen değişiklikler yapmak gerekiyor. En sonunda haklı olduğumu herkese gösterdim sanırım. Ama bizde ilk 11’in değişilmez ismi takım ruhu. Her zaman takım ruhunu sergilemek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Ferdi Kadıoğlu ise “Benim için özel bir maç olacak. Hollanda’da doğdum ve büyüdüm. Kazanmak istiyoruz, umarım her şey iyi olur” dedi.

‘TÜRKİYE’YE GERİ DÖNÜN’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “UEFA’nın, Bozkurt işaretini haklı gurur ve sevinç içinde paylaşan Merih Demiral’la ilgili aldığı 2 maç men cezası, üstelik itiraz yolunun kapatılması tasvibi ve tahammülü imkânsız skandal bir karardır. UEFA laçka kararından vazgeçmezse Hollanda’nın sahada tek başına bırakılması ve A Milli Futbol Takımımızın Türkiye’ye dönüşü milli haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır” diye konuştu.

ERDOĞAN’DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merih’e destek verip UEFA’ya tepki gösterdi. Erdoğan, bugün maç için Berlin’e gideceğini ifade edip, “Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor” dedi.

ÖZEL’DEN İLK YORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “UEFA’nın Merih Demiral’a 2 maç ceza vermesi, hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karardır” diye konuştu.

‘NASIL ENGEL OLMADIN?’

TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, “Ben UEFA’da görevli, yetkili, sorumlu olsaydım bu soruşturmanın başlatılmasına dahi izin vermezdim. Soruşturma ve verilen ceza sürecinde UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı nasıl bir tutum içinde olmuştur da bu skandal kararın çıkmasına engel olamamıştır” açıklamasını yaptı.

‘KABUL EDİLEMEZ’

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı “Ceza kabul edilemez. Maç bittikten sonra yapılan doğal bir kutlamayla ilgili cezalandırma talep edilmesi futbolun bağımsızlığına müdahaledir. Merih, doğal bir sevinç paylaşımı yapmıştır. Burada rakibini veya herhangi bir topluluğu incitebilecek bir unsur söz konusu değildir” dedi.

‘SİYASİ BİR KARAR’

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Merih Demiral’a verilen iki maçlık cezayı kabul edilemez, hukuk dışı ve siyasi bir karar olarak görüyoruz” dedi. Büyükekşi, “Bazı batılı siyasetçilerin açıklamalarının ardından UEFA’nın konuyla ilgili müfettiş atayarak soruşturma başlatmış olması da sürecin ve kararın bağımsızlığına gölge düşürmüştür. Oyuncumuzun gol sevinci sırasında yaptığı işaret hiçbir şekilde siyasi bir işaret değildir, Türklerin yüzyıllardır kullandığı Türklüğü sembolize eden bir işarettir” diye konuştu.

BİZİM ÇOCUKLARA TUR YAKIŞIR

A Milli Futbol Takımımız, yarı final için Hollanda karşısında... Ay-Yıldızlılar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında bugün Hollanda ile karşılaşacak. Berlin Olimpiyat Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak ve Trt 1’den naklen yayımlanacak mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Millilerde UEFA’nın 2 maç men verdiği Merih Demiral’ın yanı sıra sarı kart cezalıları Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek forma giyemeyecek. Teknik direktör Montella’nın sahaya; Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Kaan, Hakan, Barış, Kenan, Arda 11’iyle çıkması bekleniyor. Ay-Yıldızlı ekip, turu geçerse yarı finalde İngiltere-İsviçre maçının galibiyle eşleşecek.