Cevapları aranan 7 tarihi gizem! Esrarengiz olaylar hâlâ çözülemedi...

Yayınlanma: 28.03.2024 - 12:30

Güncelleme: 28.03.2024 - 12:30

Geçmişteki bazı çözülmemiş gizemler gizemli olayları içerirken, diğerleri kayıp bilgilerin, kağıtsız izlerin ve çoktan kaybolmuş kanıtların sonucudur. İnsanlar neden bir Orta Amerika şehrini terk etti? Bütün bir oda nasıl gizemli bir şekilde ortadan kayboldu? Günümüzün 10 Emirini içeren bir anıtı kim dikti ve neden? Kayıp mezar alanlarından açıklanamayan kriptozoolojik olaylara kadar bu tarihi gizemler, geçmişe dair her zaman ortaya çıkarılacak yeni bir şeyler olduğunu kanıtlıyor...

1- 'HAYALET GEMİ' MARY CELESTE'NİN MÜRETTEBATINA NE OLDU?

Mary Celeste, 5 Kasım 1872'de New York City'den ayrıldı. Gemi Cenova'ya gidiyordu ve gemide 10 kişi vardı: Kaptan Benjamin Briggs ve yedi mürettebatına Briggs'in karısı ve kızı da katıldı. Bir ay sonra Dei Gratia'nın mürettebatı Mary Celeste'nin Portekiz yakınlarında sürüklendiğini gördü. Paniğe kapılarak Mary Celeste'ye yaklaştılar ve geminin boş olduğunu keşfettiler. Ayrıca geminin denize açılmaya uygun olduğuna da karar verdiler; görünüşe göre Briggs'in ailesi ve mürettebat, gemi battığı için gemiyi terk etmemişlerdi ve son Kaptan'ın seyir defteri herhangi bir soruna işaret etmiyordu.

Briggs ailesi ve Mary Celeste'nin mürettebatı hiçbir zaman bulunamadı. Gemideki herkesin, kayıp olan bir cankurtaran sandalıyla gemiden kaçmış olması muhtemel olmasına rağmen, gemiyi neden terk ettikleri ve Atlantik'te onlara ne olduğu hala belirsizliğini koruyor.

2- TEOTİHUACAN'I KİM İNŞA ETTİ VE NEDEN TERK EDİLDİ?

16. yüzyılda İspanyol sömürgecilerin gelişinden önce Orta Amerika karmaşık medeniyetlerle doluydu. Ancak, bilim insanları hâlâ bu kültürler hakkında her şeyi bilmiyor. En gizemlileri arasında Teotihuacan yer alıyor. Bilinmeyen insanlar tarafından inşa edilen etkileyici bir şehrin kalıntıları olan Teotihuacan'ı kimin inşa ettiği ve neden terk ettiği henüz bulunamadı... Bilim insanlarının Teotihuacan'ı gerçekte kimin inşa ettiği ve yaşadığı hakkında hiçbir fikri yok. Örneğin, bunlar Aztekler değildi, çünkü Meksika Vadisi'ne 1200'lü yıllara kadar varmamışlardı...

3- AMBER ODASI NEREYE GİTTİ?

İkinci Dünya Savaşı sanat dünyasına pek hoş gelmedi. Sayısız sanat eseri yağmalandı, kayboldu ya da yok edildi. Bunların arasında: bütün bir oda. Rusya'nın Catherine Sarayı'na yerleştirilen 18. yüzyıldan kalma bir oda olan Amber Odası, savaştan bu yana görülmedi. 18. yüzyılın " dünya harikası " olarak müjdelenen oda, kehribar ve altın varaklarla süslenmişti. Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Leningrad'ı kuşatmasından kısa bir süre önce Catherine Sarayı küratörleri, duvarları sıradan duvar kağıdıyla kaplayarak odayı gizlemeye çalıştı. Ancak, hile işe yaramadı. Naziler odayı yağmaladı, parçalara ayırdı ve 1944'te bombalanan Königsberg Kalesi'ne yeniden yerleştirdi.

Amber Odası için yolun sonu bu, değil mi? Belki de değil. Bazıları Amber Odası'nın alevlerden korunmuş olabileceğini ya da en azından mobilyalarının hayatta kaldığını iddia ediyor. Sonuçta Sovyetler 1945'te kalenin kalıntılarını araştırdıklarında odadan herhangi bir kalıntı bulamadılar.

4- KLEOPATRA'NIN MEZARI NEREDE?

Mısırlı Kleopatra VII, antik dünyanın en ünlü figürlerinden biridir. Onun MÖ 30'da - belki de kendi eliyle - ölümü, krallığının özerkliğine son verdi ve Mısır'ı Roma İmparatorluğu'na zincirledi. Peki Kleopatra'nın cesedine ne oldu? Yaygın teori Kleopatra'nın mezarının denizin dibinde olduğu yönündedir. Kleopatra'nın evi İskenderiye'ye gömülmek istemesi mantıklı görünüyor . Ne yazık ki, Ptolemaios kraliyet kompleksi şu anda Akdeniz'in dibinde bulunuyor; MS 365'te bir deprem tsunamiye neden oldu ve sonunda deniz, İskenderiye'nin kraliyet binalarını ele geçirdi.

Ancak herkes Mısır'ın en ünlü kraliçesinin denizin dibine düştüğüne inanmıyor. Alternatif bir teori, Kleopatra'nın cesedinin İskenderiye'den çıkarıldığını ve Roma'nın saygısızlığından korunacağı şehrin dışındaki bir tapınağa gömüldüğünü iddia ediyor. 2020 yılı itibarıyla arkeologlar, kraliçenin antik mezarını orada bulma umuduyla İskenderiye dışındaki antik bir tapınak olan Taposiris Magna'da kazı yapıyorlar. Arkeolog Kathleen Martinez, Kleopatra'nın son dinlenme yerini Romalılardan saklayarak herkesi geride bıraktığına inanıyor.

5- CENGİZ HAN NEREYE GÖMÜLDÜ?

Akademisyenler Cengiz Han'ın 1227'de vefatı hakkında fazla bir şey bilmiyorlar. Neden? Muhtemelen Moğol gücünün onun kaybıyla zayıfladığı algısını yaratmamak için bunun bir sır olarak kalmasını istedi. Ayrıca cenazesinin yerinin de gizli kalmasını istedi. En azından şimdilik dileğine ulaşmış gibi görünüyor: Kimse onun nereye gömüldüğünü bilmiyor. Ölümü üzerine ordusunun, cesedini Moğolistan'a taşıdığına, güya rotayı gizli tutmak için yollarına çıkan herkesi öldürdüğüne ve herhangi bir kanıtı maskelemek için mezar alanını 1000 atla birlikte çiğnediğine inanılıyor.

6- AGAMEMNON'UN MASKESİ KİME AİTTİ?

1876'da arkeolog Heinrich Schliemann nadir bir keşif yaptı. altından yapılmış beş antik cenaze maskesinden oluşan bir koleksiyon. Hâlâ antik kalıntıları kaplıyorlardı. Maskeleri antik Yunan kenti Miken'de bulan Schliemann, "Agamemnon'un yüzüne baktım" diyerek, en etkileyici maskenin Truva Savaşı'nın efsanevi Miken kralına ait olduğunu öne sürdü Ancak, arkeologlar "Agamemnon'un Maskesi"nin aslında Agamemnon'a ait olmadığı konusunda oldukça hızlı bir şekilde hemfikirdirler. Maskenin tarihi MÖ 1550-1500'e kadar uzanıyor; bu da Agamemnon'un iddia edilen ömründen yaklaşık 300 yıl öncesine dayanıyor...

7- GEORGIA KILAVUZ TAŞLARINI KİM İNŞA ETTİ?

Gizemli bir taş anıt Elberton, GA'da duruyor. Anıt, sekiz dilde yazılmış modern veya belki de kıyamet sonrası 10 Emir anlamına gelen bir dizi taştan oluşuyor . Yazıtlar, diğer tavsiyelerin yanı sıra insanlığa duyarlı davranması , yeryüzünü aşırı doldurmaması ve doğayla uyum içinde yaşaması konusunda uyarıyor.

Taşların arkasında kim vardı? Kimse bilmiyor. Bunları 1979'da görevlendiren adam bunu RC Christian takma adıyla yaptı ve kimliğini veya niyetini hiçbir zaman açıklamadı. Kılavuz taşlarıyla hedefi neydi? Bunları neden dikti?