Survivor'da eleme adayı kim oldu? Kim ceza aldı?

Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 9 Mart'ta eleme adayı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 19:10
Survivor'da eleme adayı kim oldu? Kim ceza aldı?
Abone Ol google-news

Survivor Allstar'da perşembe günü kırmızı takımda yarışmacılarından Mustafa Kemal'in vedasının ardından yeni hafta heyecanla başladı. Yarışmacılar 9 Mart akşamında ilk dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 9 Mart'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar yeni haftaya bugün oynanaılacak dokunulmazlık oyunu ile başladı. Kazanan takım kırmızı takım oldu.

YUNUS EMRE CEZA MI ALDI?

Yunus Emre, bulunan cezalarına ek olarak 4 ödül oyunu daha ceza aldı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk konseyinde eleme adayı olan kişi Berna oldu.


survivor haberleri Eleme Adayı haberleri Survivor 2024 All Star haberleri

İlgili Haberler

Survivor'ın yıldızı Turabi'den Acun Ilıcalı'ya mesaj: 'Kalp at, ben anlarım özlediğini'

Survivor'ın yıldızı Turabi'den Acun Ilıcalı'ya mesaj: 'Kalp at, ben anlarım özlediğini'
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da itiraf etti: 'Kızımı ilk kez kırdım'

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da itiraf etti: 'Kızımı ilk kez kırdım'
Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Keşfedilen en ağır karadelik ikilisinin ağırlığı ölçüldü

Keşfedilen en ağır karadelik ikilisinin ağırlığı ölçüldü
Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Heykeli dikildi: Fenerbahçe’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Eda Erdem’e büyük onur!

Heykeli dikildi: Fenerbahçe’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Eda Erdem’e büyük onur!
Trabzonspor geriden geldi, fark attı! Trabzonspor 5-1 Fatih Karagümrük

Trabzonspor geriden geldi, fark attı! Trabzonspor 5-1 Fatih Karagümrük
Spor yazarları Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Mourinho görse kıskanırdı'

Spor yazarları Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Mourinho görse kıskanırdı'
4 maçtır kazanamıyorlardı: Shota Arveladze’den flaş Fatih Karagümrük kararı!

4 maçtır kazanamıyorlardı: Shota Arveladze’den flaş Fatih Karagümrük kararı!
Fenerbahçe, Union Saint Gilloise'i mağlup etti: İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum!

Fenerbahçe, Union Saint Gilloise'i mağlup etti: İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum!
Enes Ünal takımına son dakikada nefes verdi!

Enes Ünal takımına son dakikada nefes verdi!