Survivor'da eleme adayı kim oldu? Kim ceza aldı?

Yayınlanma: 09.03.2024 - 19:10

Güncelleme: 10.03.2024 - 00:30

Survivor Allstar'da perşembe günü kırmızı takımda yarışmacılarından Mustafa Kemal'in vedasının ardından yeni hafta heyecanla başladı. Yarışmacılar 9 Mart akşamında ilk dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 9 Mart'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar yeni haftaya bugün oynanaılacak dokunulmazlık oyunu ile başladı. Kazanan takım kırmızı takım oldu.

YUNUS EMRE CEZA MI ALDI?

Yunus Emre, bulunan cezalarına ek olarak 4 ödül oyunu daha ceza aldı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk konseyinde eleme adayı olan kişi Berna oldu.