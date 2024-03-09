Survivor'da eleme adayı kim oldu? Kim ceza aldı?
Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 9 Mart'ta eleme adayı kim oldu?
Survivor Allstar'da perşembe günü kırmızı takımda yarışmacılarından Mustafa Kemal'in vedasının ardından yeni hafta heyecanla başladı. Yarışmacılar 9 Mart akşamında ilk dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 9 Mart'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...
HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmacılar yeni haftaya bugün oynanaılacak dokunulmazlık oyunu ile başladı. Kazanan takım kırmızı takım oldu.
YUNUS EMRE CEZA MI ALDI?
Yunus Emre, bulunan cezalarına ek olarak 4 ödül oyunu daha ceza aldı.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ilk konseyinde eleme adayı olan kişi Berna oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan anons etti, seçmen yuhaladı!
- KONDA'nın İstanbul anketinde ilginç sonuç
- AKP’nin yenemediği aday!
- Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- CHP'nin masasındaki anketi açıkladı
- Erdoğan'a 'Teoman' göndermesi
- Toplu taşıma onlara da ücretsiz olacak
- İYİ Parti'yi 31 Mart'ta bekleyen kötü sürpriz
- İlayda öldü, annesinin durumu ağır!
- 'Fenerbahçe'de futbol oynamayı hayal etmedim'