Charlize Theron satışa çıkardığı eviyle Nişantaşı'nda daire alamıyor

Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron, Hollywood'daki malikânesini 3,8 milyon dolara (yaklaşık 117 milyon lira) satışa çıkardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 22:43
Charlize Theron satışa çıkardığı eviyle Nişantaşı'nda daire alamıyor
Abone Ol google-news

Hollywood'un başarılı isimlerinden biri olan Charlize Theron, göz kamaştırıcı bir manzaraya sahip olan malikânesini satışa çıkardı. Theron, yaklaşık yirmi yıl önce 3 milyon dolara satın aldığı Hollywood Hills'teki İspanyol tarzı evini 3,8 milyon dolara listeledi.



Theron, Monster filmindeki rolüyle 2004'te "En İyi Kadın Oyuncu Oscar"ını aldıktan birkaç ay sonra 3.100 metrekarelik malikâneyi satın almıştı.

1960'ların sonlarında inşa edilen ve yıllar içinde yenilenen malikâne ilanında "olağanüstü ve heyecan verici" olarak tanımlanıyor.



Ana katta yatak odasında özel bir teras ve çift lavabolu lüks bir banyo, manzaralı bir spa küveti ve geniş bir cam duş bulunuyor. Alt kattaki iki yatak odası ise kendi oturma odalarına sahip ve bir banyoyu da paylaşıyorlar.



Ayrıca çalışma ve dinlenme için geniş alanlar sağlayan özel bir ofis ve medya salonu bulunuyor.

Gözlerden uzak arka bahçeye adım atıldığında ise lagün tarzı bir havuz ortaya çıkıyor. Havuzla beraber açık havada bir yemek ve barbekü alanı da bulunuyor.



Aslen Güney Afrikalı olan yıldız, daha önce de satın adlığı evleri yaptığı iyileştirmeler sonrasında satışa sunarak dikkat çekmişti.Theron, dünya çapında en çok kazanan aktrisler arasında yer alıyor.

Ünlü yıldızın satmış olduğu bu lüks dairenin fiyatına Nişantaşı'ndan daire alınamıyor. Bir ilana göre Nişantaşı'ndaki dairenin fiyatı Charlize Theron'un dairesinden daha pahalı.


nişantaşı haberleri Hollywood haberleri

İlgili Haberler

'Zihindeki Sonsuzluk' sergisi sanatseverleri bekliyor

'Zihindeki Sonsuzluk' sergisi sanatseverleri bekliyor
Dünyaca ünlü sanatçı Kanye West maskesiyle Inter maçına damga vurdu!

Dünyaca ünlü sanatçı Kanye West maskesiyle Inter maçına damga vurdu!
İsrail tehdit etti: Dünyaca ünlü sanatçı Roger Waters'tan Eurovision cevabı

İsrail tehdit etti: Dünyaca ünlü sanatçı Roger Waters'tan Eurovision cevabı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Nihat Kırmızı: 'Tiyatro var, herkes gördü!'

Nihat Kırmızı: 'Tiyatro var, herkes gördü!'
Semih Kılıçsoy durdurulamıyor: Beşiktaş deplasmanda 3 puanı kaptı! İstanbulspor 0-2 Beşiktaş

Semih Kılıçsoy durdurulamıyor: Beşiktaş deplasmanda 3 puanı kaptı! İstanbulspor 0-2 Beşiktaş
Can Yaman gazetecilere ateş püskürdü: 'Hani ben İtalya’nın yıldızıydım'

Can Yaman gazetecilere ateş püskürdü: 'Hani ben İtalya’nın yıldızıydım'
Meteoroloji’den Ege Denizi için kritik uyarı! Saat verildi

Meteoroloji’den Ege Denizi için kritik uyarı! Saat verildi
Türkiye'de en çok Samsun'da üretiliyor: Özel izinle yetiştiriliyor! Rekolte her yıl artıyor...

Türkiye'de en çok Samsun'da üretiliyor: Özel izinle yetiştiriliyor! Rekolte her yıl artıyor...
Murat Sancak’tan flaş Adana Demirspor kararı: ‘Hakkınızı helal edin’

Murat Sancak’tan flaş Adana Demirspor kararı: ‘Hakkınızı helal edin’
Şampiyonlar Ligi planı suya düşebilir: UEFA ülke puanı sıralamasında büyük tehlike!

Şampiyonlar Ligi planı suya düşebilir: UEFA ülke puanı sıralamasında büyük tehlike!
12 Dev Adam son saniyede kazandı!

12 Dev Adam son saniyede kazandı!