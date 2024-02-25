Charlize Theron satışa çıkardığı eviyle Nişantaşı'nda daire alamıyor

Yayınlanma: 25.02.2024 - 22:43

Güncelleme: 26.02.2024 - 09:34

Hollywood'un başarılı isimlerinden biri olan Charlize Theron, göz kamaştırıcı bir manzaraya sahip olan malikânesini satışa çıkardı. Theron, yaklaşık yirmi yıl önce 3 milyon dolara satın aldığı Hollywood Hills'teki İspanyol tarzı evini 3,8 milyon dolara listeledi.





Theron, Monster filmindeki rolüyle 2004'te "En İyi Kadın Oyuncu Oscar"ını aldıktan birkaç ay sonra 3.100 metrekarelik malikâneyi satın almıştı.



1960'ların sonlarında inşa edilen ve yıllar içinde yenilenen malikâne ilanında "olağanüstü ve heyecan verici" olarak tanımlanıyor.





Ana katta yatak odasında özel bir teras ve çift lavabolu lüks bir banyo, manzaralı bir spa küveti ve geniş bir cam duş bulunuyor. Alt kattaki iki yatak odası ise kendi oturma odalarına sahip ve bir banyoyu da paylaşıyorlar.





Ayrıca çalışma ve dinlenme için geniş alanlar sağlayan özel bir ofis ve medya salonu bulunuyor.



Gözlerden uzak arka bahçeye adım atıldığında ise lagün tarzı bir havuz ortaya çıkıyor. Havuzla beraber açık havada bir yemek ve barbekü alanı da bulunuyor.





Aslen Güney Afrikalı olan yıldız, daha önce de satın adlığı evleri yaptığı iyileştirmeler sonrasında satışa sunarak dikkat çekmişti.Theron, dünya çapında en çok kazanan aktrisler arasında yer alıyor.

Ünlü yıldızın satmış olduğu bu lüks dairenin fiyatına Nişantaşı'ndan daire alınamıyor. Bir ilana göre Nişantaşı'ndaki dairenin fiyatı Charlize Theron'un dairesinden daha pahalı.