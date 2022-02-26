'Chernobyl'in yapımcısından Rusya saldırısına tepki
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 3. gününde devam ediyor. Gelen saldırı görüntülerinin ardından yıldız isimler de tepkilerini dile getirdi. Bu isimlerden biri de 'Chernobyl' dizisinin yapımcısı Craig Mazin oldu. Mazin, "İnkâr edilemez bir şekilde hastalıklı bir yöntem" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon, 3'üncü gününde de devam ediyor. Başkent Kiev başta olmak üzere birçok kentte patlama sesleri yükseliyor. Ukrayna vatandaşları, güvenliklerini sağlamak için bulundukları bölgelerden ayrılmaya ve sığınaklara taşınmaya başladı.
Önceki gün, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil nükleer santralinin Rus askerlerinin kontrolüne geçmesinin ardından gözler, 1986'da dünyanın yaşadığı en büyük nükleer felaketlerden birine sahne olan santrale çevrilmişti. Son olarak ülkenin nükleer ajansı tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki radyasyon seviyelerinin arttığı belirtilmişti.
Faaliyetteki son reaktör 2000 yılında kapatılmasına rağmen, reaktörün tamamen devre dışı kalması ve oluşan nükleer sızıntıların giderilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Fotoğraf: AP
'CHERNOBYL'İN YAPIMCISINDAN TEPKİ
Savaş sürerken; gelen saldırı görüntülerine yıldız isimler de tepkilerini dile getirdi. HBO’nun mini dizisi Chernobyl’in Emmy Ödüllü yaratıcısı Craig Mazin ise Rusya’nın santrali ele geçirmesi hakkında konuştu.
Mazin, "Korkunç. Bulabildiğim tek olumlu bakış açısı, Putin’in tesisi sürdürmek için bu kadın ve erkeklere ihtiyacı olması, çünkü nasıl yapılacağını bilen tek kişi onlar. Ama inkâr edilemez bir şekilde hastalıklı bir yöntem. Silah zoruyla bilim…" ifadelerini kullandı.
'Chernobyl', İngiliz-Amerikan yapımı beş bölümlük tarihi drama türünde çekilen mini bir TV dizisi. Dizi Craig Mazin tarafından yaratılıp yazılan dizinin yönetmeni ise Johan Renck. Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson ve Paul Ritter gibi isimler ise dizinin oyuncu kadrosunu oluşturuyor.
22 YILDIR KAPALI
Çernobil nükleer santrali dört reaktörden oluşuyor ve bunlardan sonuncusu 15 Aralık 2000'de kapatıldı. Bir reaktörün kapatılmasının ardından tamamen devre dışı kalması, kalıntıların yok edilmesi onlarca yıl sürüyor.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) paylaştığı bilgilere göre, son reaktördeki çalışma süreci, buradaki yakıt ve atıkların uzaklaştırılması, bertaraf edilmesi ve radyoaktif olabilecek toprak ve su dahil olmak üzere tesis ile çevresindeki alanın tamamen arındırılması işlemlerini içeriyor.
IAEA'nın internet sitesinde söz konusu durumla ilgili "1986'da trajik kazanın meydana geldiği dördüncü reaktörün akıbeti henüz belli değil" ifadesi yer alıyor.
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