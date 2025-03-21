Christiano Ronaldo 2 çocuğunun annesiyle ne zaman evleneceğini açıkladı

Yayınlanma: 21.03.2025 - 15:25

Güncelleme: 21.03.2025 - 15:25

Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, uzun süredir birlikte olduğu Georgina Rodriguez ile ne zaman evleneceğini açıkladı. 2016 yılından beri ilişki yaşayan çiftin, 7 yaşındaki Alana ve 2 yaşındaki Bella adında iki kızları bulunuyor. Ronaldo’nun ayrıca, taşıyıcı anneden dünyaya gelen üç çocuğu daha var.

"EVLİLİK KESİNLİKLE GERÇEKLEŞECEK"

Çift, bugüne kadar nişanlı olup olmadıklarını kamuoyuna duyurmamıştı. Ancak Ronaldo, evliliğin yakın olduğunu belirterek, “Bir yıl içinde, altı ay içinde veya bir ay içinde olabilir. Bunun gerçekleşeceğinden yüzde 1000 eminim” dedi.

Georgina Rodriguez ise Netflix’te yayınlanan reality şovu "I Am Georgina" sırasında, arkadaşlarının sürekli kendisine evlilikle ilgili şaka yaptığını anlatmıştı. Ronaldo da daha önce "Doğru zaman geldiğinde ve hayatımızdaki her şey yerli yerine oturduğunda evleneceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

RODRIGUEZ’E "EŞİM" DİYE HİTAP EDİYOR

Ronaldo, Georgina Rodriguez’in doğum gününde yaptığı paylaşımda “Anne, sevgili, arkadaş, eşim… Doğum günün kutlu olsun aşkım. Işığın bizi aydınlatıyor ve sevgin bizi etkiliyor” sözleriyle ona olan sevgisini dile getirdi.

Daha önce de Aralık ayında Dubai’de düzenlenen 2024 Dünya Futbol Ödülleri töreninde iki ödül kazanan Ronaldo, konuşmasında Rodriguez’den "eşim" olarak bahsetmişti.