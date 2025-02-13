Ödüllü yönetmeni Türkiye'ye getiriyor: Yason Burnu nerede?

Yayınlanma: 13.02.2025 - 12:35

Güncelleme: 13.02.2025 - 12:35

Türkiye’nin saklı cennetlerinden biri olan Ordu, doğal ve tarihi güzellikleriyle ilgi çekmeye devam ediyor. Ünlü yönetmen Christopher Nolan, yeni filmi 'The Odyssey' için Türkiye’yi tercih etti.

Filmin bazı sahnelerinin Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu’nda çekileceği öğrenildi. Bu büyük yapımda Nolan’a, Matt Damon, Tom Holland ve Zendaya gibi ünlü oyuncular eşlik edecek. Peki, ödüllü yönetmen Christopher Nolan’ı Türkiye'ye getirecek ola bu doğal güzellik nerede bulunuyor? İşte, Yason Burnu ve tarihi...

YASON BURNU NEREDE?

Yason Burnu, Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde, Ordu iline bağlı Perşembe ilçesinde yer almaktadır. Ordu şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunan bu doğal güzellik, Karadeniz’in uçsuz bucaksız manzarasına sahip eşsiz bir yarımada olarak öne çıkmaktadır. Yason Burnu, özellikle doğaseverler ve fotoğrafçılar için vazgeçilmez bir destinasyon olmasının yanı sıra, tarihi yapılarıyla da dikkat çekmektedir.

YASON BURNU’NUN TARİHİ

Yason Burnu, tarihi açıdan büyük öneme sahip bir bölgedir. Antik dönemde Yunan mitolojisinde yer alan Argonotlar’ın ve Altın Post efsanesinin geçtiği yerlerden biri olduğu söylenmektedir. Yarımadanın en dikkat çeken yapılarından biri, 1868 yılında burada inşa edilen Yason Kilisesi’dir. Rumlar tarafından yaptırılan bu kilise, Karadeniz kıyısında denizle iç içe konumu ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Yason Burnu, tarih boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve ticaret yolları üzerinde önemli bir konumda bulunmuştur.

Christopher Nolan’ın Yeni Filmi 'The Odyssey' Yason Burnu’nda Çekilecek

Dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan, yeni filmi 'The Odyssey' için Türkiye’yi tercih etti. Filmin bazı sahnelerinin Ordu’nun Perşembe ilçesinde yer alan Yason Burnu’nda çekileceği duyuruldu. Bu büyük prodüksiyonun başrollerinde Hollywood’un ünlü isimleri Matt Damon, Tom Holland ve Zendaya gibi oyuncuların yer alacağı belirtiliyor.

'The Odyssey', adından da anlaşılacağı üzere, Homeros’un destansı eseri Odysseia’dan ilham alıyor. Yunan mitolojisinde Troya Savaşı sonrası İthaka’ya dönüş yolculuğunu konu alan destan, mistik ve büyüleyici sahnelerle sinema perdesine taşınacak. Yason Burnu’nun tarihi atmosferi ve eşsiz doğası, bu epik film için mükemmel bir çekim ortamı sunuyor.

Christopher Nolan’ın Türkiye’de film çekimlerini gerçekleştirmesi, bölgenin turizm açısından daha fazla ilgi görmesini sağlayacak gibi görünüyor. Yason Burnu’nun tarihi ve doğal güzellikleri, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekerken, bu büyük yapımın çekim süreci de bölgeye ayrı bir heyecan katacak.