CIA'in petrol için yok ettiği ada: Bermeja Adası'nın gizemli hikayesi....

Yayınlanma: 07.06.2024 - 13:06

Güncelleme: 07.06.2024 - 13:06

İlk kez 1539'da dünya adalarının özetinde yer alan Meksika'nın Yucatán Yarımadası açıklarındaki küçük bölge , 18. yüzyıla kadar yerleşik bir kartolojik demirbaştı. Ancak, 1921'de haritada son kez ortaya çıktı (Meksika Cumhuriyeti Coğrafi Atlası'nda) ve ardından görünüşe göre okyanustan tamamen kayboldu.

SIRLARI ÇÖZÜLEMİYOR

Bermeja Ada'sının hiçbir zaman var olmadığı iddia edilse de ada hakkında birçok sır ve gizem mevcut. Bazıları, ıssız adanın, okyanus tabanındaki doğal değişimler ve yükselen deniz seviyelerinin bir sonucu olarak çevredeki sular tarafından yutulduğunu düşünüyor.

Diğerleri bunun bir uydurma olduğunu öne sürüyor; ya haritacıların hatalı gözlemlerinin sonucu, ya da ilk kaşiflerin rakiplerini kandırmak için kurnazca icat ettiği bir şey.

CIA'İN YOK ETTİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Bazı iddialarda da adanın aslında CIA tarafından kasıtlı olarak havaya uçurulduğunu öne sürüyor. Bu hipotezlerden ikincisi ve en tartışmalı olanı, petrol konusundaki bir anlaşmazlıktan kaynaklanmaktadır.

2008 ve 2009 yılları arasında ABD ve Meksika hükümetleri, bir zamanlar Bermeja'nın bulunduğu söylenen Meksika Körfezi'nin bir bölümünde sondaj yapma hakkına kimin sahip olduğu konusunda bir dizi müzakere yürüttü.

Mexico News Daily'in haberine göre, burada tehlikede olan şey göz önüne alındığında, Yucatán'daki balıkçı toplulukları arasında, Amerika'nın Münhasır Ekonomik Bölge'ye girmesine izin vermek için adanın kasıtlı olarak yok edildiğine dair popüler bir söylenti bulunuyor.