Zombiler için yapılan mezar keşfedildi! Geçmişte 'Zombi' istilası olmuş olabilir

Yayınlanma: 01.05.2024 - 18:59

Güncelleme: 01.05.2024 - 18:59

Almanya'daki arkeologlar, ölenlerin hayata dönmesini engellemek için tasarlanmış Erken Tunç Çağı'na ait bir mezarlık alanı ortaya çıkardılar. Bu alan, "intikamcı" veya "zombi" mezarı olarak bilinen bir yerdi;. O zamanlarda "intikamcı", genellikle yaşayanlara eziyet etmek için bir ruh veya dirilmiş bir ceset olarak ölümden geri dönen bir bireye atıfta bulunurdu.

BİNLERCE YILLIK MEZARLAR KEŞFEDİLDİ

Avrupa çapında binlerce yıl öncesine dayanan hayalet mezarlar keşfedildi ve bunlar, ölüleri ait oldukları yerde, yani sağlam bir şekilde toprakta tutmak için alınan önlemlerin kanıtlarıyla karakterize ediliyor. Bu mezarların çoğu Orta Çağ'a (MÖ 5. yüzyıldan MS 14. yüzyıla kadar) tarihlenir, ancak bazıları tarih öncesi dönemlere kadar uzanıyor.

ZOMBİ MEZARI ALMANYA'DA BULUNDU

Yaklaşık 4.500 yıllık olduğu anlaşılan zombi mezarı, Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Oppin köyü yakınlarında planlanan inşaat çalışmaları öncesinde yapılan kazılar sırasında bulundu. Eyaletin Tarih Öncesi Müzesi'nin bir Facebook gönderisinde yaptığı duyuruya göre, "son derece ilginç" mezarda, öldüğü sırada 40 ila 60 yaşları arasında bir adamın kalıntıları bulunuyordu. Adam, bir metre (3,3 fit) uzunluğunda ve 50 cm (1,6 fit) genişliğinde büyük bir taşla bacaklarının üzerinde yatarken bulundu.