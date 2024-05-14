Çiftçiler Günü mesajları 2024: En iyi, en güzel, anlamlı, kısa ve uzun 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajları ve sözleri
Çiftçiler Günü mesajları, 14 Mayıs'ın gelmesiyle birlikte gündemde yer almaya başladı. İşte, En iyi, en güzel, anlamlı, kısa ve uzun 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajları ve sözleri...
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajlarında en güzel ve anlamlı seçenekleri sizler için derledik. Ülkemizin fedakar üreticileri olan çiftçilerin, bu özel ve anlamlı günlerini Çiftçiler Günü mesajlarıyla kutlayabilirsiniz. İşte, En iyi, en güzel, anlamlı, kısa ve uzun 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajları ve sözleri...
14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJLARI
- Elinin değdiği her şeyi güzelleştiren, emeğini üretime geçiren çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.
- Emekleriyle toprağı yoğuran çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.
- Emekleriyle tarım eko sistemini ayakta tutan çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun…
- Yuvası için vatanı için çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.
- Üretimin her aşamasında aktif olarak durmadan çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.
- Tarladan mutfağa dokunduğu her şeye değer çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.
- Tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren kadın çiftçilerimizin, Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum.
- Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlar, ülkemizin fedakâr üretici kadınlarının ekonomik ve sosyal alanda daha ileri seviye de yer almasını dilerim.
- Tarımsal üretimin sürekliliğin sağlanmasında başı çeken kadınlar adına adanmış bir gün olan Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Her zaman üreten ve çalışan tüm emekçi kadınlarımızın yanındayız…
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu cinsiyet değiştiren oğlunu paylaştı
- 'Asıl hedef CHP’li belediyeler!'
- İşte saniye saniye Sinan Ateş'e saldırı anları!
- ‘Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım’
- Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti!
- Sınava gölge düştü
- Cem Küçük’e ikinci operasyon!
- Çocuğa tecavüz için sıraya girdiler!
- 'Liste hazırlıyordu, darbe komisyonuna götürüyordu'
- Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama