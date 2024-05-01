Yayınlanma: 01.05.2024 - 14:32

Güncelleme: 01.05.2024 - 14:32

Yaşlanma doğal bir süreçtir. İlerleyen yaşla birlikte cildin elastikiyetini sağlayan kollajen ve yağ dokusunun yanı sıra nem tutma kapasitesi de azalır. Bu durum ciltte lekeler, kırışıklıklar, sarkma, matlık ve deformasyon gibi problemlere neden olabilir. Ancak bazı etkenler cildimizin daha erken yaşta yıpranmasına yol açabilir. Peki, erken yaşlanmaya sebep olan alışkanlıklar nelerdir? İşte cildinizin hızla yaşlanmasına sebep olan 7 hata...

CİLDİNİZİN ERKEN YAŞLANMASINA SEBEP OLAN 7 HATA

1. Günlük cilt temizliğini ihmal etmek:

Günlük olarak uygun bir temizleyici kullanmak, cildin gün içinde biriken kir, toz, yağ ve ölü hücrelerden arınmasını sağlamak cilt sağlığı için son derece önemlidir. Kirli bir cildin lekelenmelere, sivilcelere ve pürüzlü bir cilde yol açabileceği bilinmektedir. Ayrıca temiz bir cilde uygulanan güneş koruyucunun daha etkili olması ve cildin daha pürüzsüz görünmesi için düzenli temizlik önemlidir.

2. Cildi yeterince nemlendirmemek:

Yaz mevsiminde güneş, havuz ve denizin etkisiyle cilt kuruluğu ve hassasiyet sıkça görülebilir. Özellikle sık duş almak da cildin kurumasına neden olabilir. Bu durumda, nemlendirici süt veya losyon gibi ürünler kullanarak cildin nemi uzun süre hapsedilerek güneş hasarının azaltılması önemlidir. Yaz aylarında banyo sonrası ilk 5 dakika içinde hafif ıslakken vücudu nemlendirmek, cildin nem dengesini korumaya yardımcı olacaktır.

3. Cildi susuz bırakmak:

Günlük su ihtiyacını karşılamayan kişilerde ciltteki hassasiyet daha belirgin hale gelebilir. Cildinizin ve vücudunuzun sağlığı için her gün en az 10 bardak su içmeye özen göstermek önemlidir. Su, cildin nem dengesini korur ve sağlıklı bir görünüm sağlar. Bu nedenle su tüketimini düzenli olarak arttırmak cilt sağlığı için olumlu etkiler sağlayabilir.

4. Kapatıcı ve fondötenleri fazla kullanmak:

Cilde günlük kullanıma uygun olmayan kapatıcılar veya fondöten gibi ağır makyaj ürünleri kullanmak, bu ürünleri uzun süre ciltte tutmak, gözeneklerin tıkanmasına, lekelerin belirginleşmesine ve ince kırışıklıkların oluşmasına neden olabilir. Özellikle yaz aylarında, özel günler için hafif ve doğal görünümlü transparan pudralar veya mineral içerikli fondötenler tercih etmek cilt sağlığı açısından daha faydalı olabilir. Bu ürünler cildi ağırlaştırmaz ve daha az tıkanıklık yapar, böylece cildin doğal nefes almasını sağlar.

5. Hazır atıştırmalıkları fazla tüketmek:

İşlenmiş, kızartılmış, şekerli ve yüksek doymuş yağ içeren gıdaların tüketimi cilt sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu gıdalar akne, siyah nokta oluşumu gibi sorunlara neden olabilirken, aynı zamanda insülin direncini artırarak ciltte kalınlaşma, koyu renk değişikliği ve et benleri gibi durumları da tetikleyebilir. Bozulmuş ciltte güneş hasarı da daha belirgin hale gelebilir. Yaz aylarında ise doymamış yağlar açısından zengin sebzeler, meyveler ve baklagillerden bolca tüketmek cildinizin sağlıklı ve parlak görünmesine yardımcı olabilir. Bu besinler antioksidanlar bakımından zengin olup, cildinizi güneşin zararlı etkilerinden koruyabilir ve genel cilt sağlığını destekleyebilir.

6. Yoğun güneş ışına maruz kalmak:

Uzmanlar, bronzlaşmak için kısa sürede yoğun güneş ışınlarına maruz kalmaktan kaçınmanın önemine dikkat çekiyorlar. Yoğun güneş ışınları ciltte yanıklara ve hasarlara neden olabilir. Bu yanıkların ardından ciltte izler, lekeler, damarlanmalar ve beneklenmeler oluşabilir. Bu nedenle, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler olan 10:00-16:00 arasında açık alanlarda bulunmamaya özen gösterin. Şemsiye altında bile olsanız, kum ve asfalt gibi yüzeylerden yansıyan güneş ışınlarının cilde zarar verebileceğini unutmayın. Güneşe çıkarken mutlaka güneş kremi kullanarak cildinizi koruyun ve mümkünse gölge veya kapalı alanlarda kalın.

7. Gelişigüzel güneş koruyucu kullanmak:

Güneş koruyucu ürünler, cildi görünür ışık ve kızılötesi ışınlardan korumalı ve cilt tipine uygun seçilmelidir. Yanlış ürün seçimi, alerjik reaksiyonlara, aşırı yağlanmaya veya kozmetik aknesine neden olabilir. Karma-yağlı ciltler için su bazlı ürünler tercih edilmeli; kuru ciltler için ise nemlendirici özellikli ürünler daha yararlı olabilir. Hassas, lekeli, kızarıklık problemi olan veya hasarlı ciltler için özel güneş koruyucular seçmek önemlidir. Açık tenli kişilerde en az +50 SPF, koyu tenli kişilerde ise en az +30 SPF içeren, UVA ve UVB koruması sağlayan ürünler tercih edilmelidir.