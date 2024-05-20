Cillian Murphy geri dönüyor: Merakla beklenen devam filminde başrol Cillian Murphy!

Cillian Murphy'nin 28 Gün Sonra filminde başrol oyuncusu olarak yer alacağı kesinleşiti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 22:52
Cillian Murphy geri dönüyor: Merakla beklenen devam filminde başrol Cillian Murphy!
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"28 Gün Sonra" filminin yönetmeni Danny Boyle ve yazar Alex Garland, merakla beklenen devam filmi için yeniden bir araya geliyor. "28 Years Later" adıyla çekilecek olan bu filmde, Cillian Murphy'nin de başrolde yer alacağı doğrulandı. Murphy'ye Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer ve Ralph Fiennes gibi yıldız isimler eşlik edecek.

2002 yapımı "28 Gün Sonra" filminde Murphy, komadan uyanan ve dünyanın bir zombi virüsü salgını nedeniyle çöktüğünü keşfeden bisikletli kurye Jim karakterine hayat vermişti. İlk devam filmi olan "28 Hafta Sonra"da yer almayan Murphy, bu yeni filmle Jim rolüne geri dönüyor. Sony Motion Pictures Group başkanı Tom Rothman, Cannes'da Deadline'a verdiği röportajda, Murphy'nin Jim rolüyle yeniden izleyici karşısına çıkacağını doğruladı. Rothman, karakterin geri dönüşünün "şaşırtıcı bir şekilde" olacağını belirtti ve Murphy'nin bu filmde giderek büyüyen bir rol üstleneceğini, planlanan üçlemede daha büyük bir geleceği olacağını ima etti.


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