Cilt kanseri olabileceğini duyuran Hugh Jackman son sağlık durumunu paylaştı

X-Men filminde Wolverine karakteriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Hugh Jackman, geçtiğimiz günlerde burnunda çıkan lezyonun cilt kanseri olabileceği ihtimaline ilişkin biyopsi yaptırdığını duyurmuştu. Ünlü oyuncu sağlık durumuna ilişkin son bilgiyi paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 16:01
Cilt kanseri olabileceğini duyuran Hugh Jackman son sağlık durumunu paylaştı
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Geçtiğimiz günlerde burnunun bandajlı hali ile kamera karşısına geçen dünyaca ünlü oyuncu Hugh Jackman, cilt kanseri şüphesiyle biyopsi yaptırdığını açıkladı. Kamera karşısına burnunun üzerine yapıştırılan bir bantla geçen Hugh Jackman, "Bu haberi benden duyun istedim" diyerek açıklamalarda bulundu.

İki kez biyopsi yaptırdığını ve burnunun etrafından parça alınıp tektik yapıldığını aktaran Hugh Jackman, doktorunun bunun 'bazal hücreli karsinom' olmasından şüphelendiğini söylemişti. Ünlü oyuncunun biyopsi sonuçları açıklandı.

SONUÇLARI DUYURDU

Biyopsi sonuçları gelir gelmez hayranlarıyla paylaşacağını belirten ünlü oyuncu, "Biyopsi sonuçlarım negatif geldi. Gösterdiğiniz için ilgi ve sevgi için teşekkürler" dedi.


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