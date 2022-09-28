Hugh Jackman kim, kaç yaşında? Hugh Jackman Türk mü? Hugh Jackman'in aldığı ödüller...

28 Eylül 2022 Çarşamba, 17:57

Ryan Reynolds, Deadpool hayranlarını heyecanlandıran yeni bir haber paylaştı. Reynolds'ın yer aldığı teaser'da Hugh Jackman'ın Deadpool 3'te Wolverine rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacağını duyurdu. Özellikle Deadpool hayranlarının mercek altına isim Hugh Jackman'e dair önemli noktaları derledik. İşte, merak edilenlerin cevabı...

HUGH JACKMAN KİM, KAÇ YAŞINDA?



12 Ekim 1968 yılında Avustralya'da dünyaya gelen Hugh Michael Jackman, filmlerde, müzikal yapımlarda ve televizyonda yer alan, 53 yaşındaki aktör ve yapımcıdır.

Jackman dünya çapındaki şöhretini süper kahramanları ve tarihsel kişilikleri oynadığı büyük yapımlarla elde etti. Wolverine'i canlandırdığı X-Men filmlerinin dışında başrolde oynadığı Büyülü Çift, Van Helsing, Prestij, Avustralya, Çelik Yumruklar, Sefiller ve Tutsak filmleriyle tanınır.

Sefiller filmindeki performansı 2013'te ona En İyi Aktör dalında ilk Akademi Ödülü adaylığını ve Müzikal veya Komedi dalında En İyi Aktör dalında Altın Küre ödülünü kazandırdı. Ayrıca şarkıcı, dansçı ve sahne müzikali oyuncusu olan aktör The Boy from Oz'daki rolüyle Tony Ödülü'de kazandı.

YAŞAYAN EN SEKSİ ERKEK ÜNVANI

Kasım 2008'de Open Salon Jackman'ı yaşayan en seksi erkeklerden biri seçti. Sonra aynı ayda People dergisi tarafından "Yaşayan En Seksi Erkek" olarak seçildi. Üç kere Tony Ödülleri'nde sunuculuk yapıp bunlardan birindeki performansıyla Emmy Ödülü kazanan Jackman 22 Şubat 2009'da 81. Akademi Ödülleri'ni de sundu. 2012'nin Aralık ayında Hollywood Şöhretler Bulvarı'nda bir yıldızla onurlandırıldı. 2017'de çıkmış olan üçüncü Wolverine filmi Logan, onun son X-Men filmi olmuştur.

HUGH JACKMAN TÜRK MÜ?



Jackman'in büyük büyükbabası Nicholas Isidor Bellas, Yunandı ve o zamanki Osmanlı İmparatorluğu (şimdiki Yunanistan'da) topraklarında doğmuştu. Jackman, 2015 yılında İstanbul'a geldiği sırada yaptığı bir açıklamada "Bu sabah İstanbul'da uyandım ve Boğaz'a baktım. Bu inanılmaz bir şey. Beni mutlu eden ülkelerde, mutlu eden şeyleri yapan çok şanslı biri olduğumu düşündüm" şeklinde konuşmuştu.

Öte yandan Hollywood yıldızı sanatçı, dedesi nedeniyle İstanbul ile bağı olduğuna dikkati çekerek, şunları ekledi: "Çünkü dedem burada yaşamış. Sanıyorum Sakız Adası'nda doğmuş. Kimse tam olarak emin değil ama İstanbul'da bir bankada çalışarak, yaşamını burada geçirmiş. Bu nedenle babam buraya sık sık gelir ve her zaman der ki 'senin bir parçan Türk'. Belki de bu yüzden kahveyi çok seviyorum. Hiçbir şey beni bu sabah içtiğim Türk kahvesi kadar mutlu edemezdi."



HUGH JACKMAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

1996 yılında nikah masasına oturan Deborra-lee Furness ve Hugh Jackman çiftinin iki evlatlık çocuğu var. Ailesine ve eşine çok düşkün olan Jackman, dünyadaki gerçek huzuru ailesinin yanında bulduğunu söylüyor.