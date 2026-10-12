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Cilt lekelerini ve sivilce izlerini hafifleten 3 doğal bakım yöntemi

Cilt lekelerini ve sivilce izlerini hafifleten 3 doğal bakım yöntemi

12.10.2026 22:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cilt lekelerini ve sivilce izlerini hafifleten 3 doğal bakım yöntemi

Güneş ışınları, dönemsel hormonal değişimler veya geçmiş sivilce izleri ciltte istenmeyen koyu lekelere ve ton farklarına yol açabilir. Kimyasal peelingler yerine evdeki doğal içeriklerle cilt tonunu eşitlemek ve daha duru bir görünüm elde etmek mümkün. İşte leke görünümünü hafifletecek 3 etkili bakım adımı...

Ciltte biriken ölü hücreler ve melanin üretimindeki dengesizlikler, tenin matlaşmasına ve lekelerin belirginleşmesine neden olur. Doğal leke açıcılar ve hücre yenileyici bitkisel kürlerle cildinizi yormadan aydınlık bir ten elde edebilirsiniz.

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1. Pirinç Unu ve Süt ile Ton Eşitleyici Maske

Pirinç unu, Asya bakım ritüellerinde yüzyıllardır cilt rengini açmak ve pürüzsüzleştirmek için kullanılır; süt ise laktik asit içeriğiyle cildi nazikçe soyar.

Bir tatlı kaşığı pirinç unu ile bir yemek kaşığı soğuk süt karıştırılarak macun kıvamına getirilir; lekelenmeye meyilli alanlara sürülüp 15 dakika bekletildikten sonra ılık suyla durulanır.

2. Elma Sirkesi ve Maden Suyu Dengeleyici Tonik

Doğal elma sirkesinin asidik yapısı cildin pH seviyesini düzenlerken, maden suyunun mineralleri hücre yenilenmesini destekler.

Bir yemek kaşığı doğal elma sirkesi ile iki yemek kaşığı sade maden suyu karıştırılır; akşamları pamuk yardımıyla temiz cilde tampon hareketlerle uygulanır ve 10 dakika sonra durulanır.

3. Kuşburnu Çekirdeği Yağı ile Hücre Yenileme Kürü

Kuşburnu çekirdeği yağı, yüksek A ve C vitamini içeriğiyle doğal bir hücre yenileyicidir ve sivilce izlerinin onarılmasında oldukça etkilidir.

Gece uykusundan önce temiz cilde 2-3 damla saf kuşburnu çekirdeği yağı damlatılarak özellikle leke ve iz olan bölgelere masajla yedirilir.

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