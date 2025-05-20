Cilt sağlığınızı koruyarak yaşlanma belirtilerine meydan okuyun: Erken yaşlanma ile savaşan 8 süper bileşen

1. C VİTAMİNİ (Askorbik Asit)Güçlü bir antioksidandır.
Cildi serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur.
Kollajen üretimini destekleyerek cildin elastikiyetini artırır.
Güneş lekeleri ve ton eşitsizliklerini azaltmaya yardımcı olur.
2. E VİTAMİNİCilt bariyerini güçlendirir.
Nem kaybını önleyerek cildin daha dolgun ve sağlıklı görünmesini sağlar.
Serbest radikallerle savaşarak hücre yenilenmesine katkı sunar.
3. RETİNOL (A Vitamini Türevi)Hücre yenilenmesini hızlandırır.
İnce çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltır.
Cilt dokusunu ve tonunu iyileştirir.
4. HYALURONİK ASİTYoğun nem sağlar ve cildi dolgunlaştırır.
Kırışıklık görünümünü azaltmada etkilidir.
Su tutma kapasitesi yüksektir, bu sayede cildin kurumasını önler.
5. KOENZİM Q10 (CoQ10)Cilt hücrelerinin enerji üretimini artırır.
Yaşlanma belirtilerini geciktirir.
Güneş ışınlarına karşı cildi korur ve onarır.
6. PEPTİTLERCiltteki protein üretimini destekler.
Kollajen sentezini artırarak yaşlanma belirtilerini azaltır.
Cilt sıkılığını ve dayanıklılığını artırır.
7. RESVERATROLKırmızı üzüm ve bazı meyvelerde bulunan doğal bir antioksidandır.
Ciltteki inflamasyonu azaltır.
Hücre yaşlanmasını yavaşlatır.
8. OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİCildin esnekliğini ve nemini korur.
İnflamasyon karşıtı etkisiyle cilt sağlığını iyileştirir.
Kuruluk ve kızarıklık gibi problemleri azaltır.