Kavurucu yaz sıcaklarına karşı kalkanınızı hazırlayın: Sıcak çarpmalarına karşı etkili 8 önlem

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları olan bireyler için sağlık tehdidi oluşturabiliyor. Güneşe uzun süre maruz kalmak, yeterince sıvı almamak ya da yanlış kıyafet tercihleri sıcak çarpmasına yol açabilir. Bilinçli önlemlerle bu durumun önüne geçmek ise oldukça mümkündür. Peki, kavurucu yaz sıcaklarından korunmanızı sağlayacak öneriler nelerdir? İşte, sıcak çarpmalarına karşı etkili 8 önlem...







SICAK ÇARPMALARINA KARŞI ETKİLİ 8 ÖNLEM

1. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmayın

Özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında güneş ışınları daha diktir ve bu saatlerde dışarıda bulunmak sıcak çarpması riskini artırır. Mümkünse bu saatlerde kapalı, serin ortamlarda kalın.

2. Bol ve açık renkli giysiler giyin

Pamuklu, nefes alan ve açık renkli giysiler sıcak havalarda terlemeyi azaltır ve vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Koyu renkli ve sentetik kıyafetlerden kaçınılmalıdır.

3. Güneş koruyucu kullanın

Cilt sağlığını korumak ve güneşin zararlı etkilerini en aza indirmek için en az SPF 30 korumalı güneş kremi kullanın. Her 2-3 saatte bir kremi yenilemeyi unutmayın.

4. Yeterli su tüketin

Sıcak havalarda vücut daha fazla sıvı kaybeder. Bu kaybı dengelemek için günde en az 2,5 litre su tüketmeye özen gösterin. Çay, kahve ve gazlı içecekler yerine su, ayran ve doğal maden suyu tercih edilmelidir.



5. Serin ortamlarda vakit geçirin

Kliması olan alanlarda bulunmak, vücut ısısının dengede kalmasını sağlar. Evdeyseniz perdelikle güneş ışınlarını engelleyin, vantilatör veya klima kullanarak ortamı serin tutun.

6. Ağır egzersizlerden kaçının

Açık havada yapılan yoğun fiziksel aktiviteler vücut ısısını artırır. Egzersiz yapmak istiyorsanız sabah erken saatleri ya da akşam serinliğini tercih edin.

7. Dengeli ve hafif beslenin

Yazın ağır, yağlı yemekler yerine sebze ağırlıklı, lifli ve serinletici öğünler tercih edilmelidir. Aşırı tuzlu yiyeceklerden kaçınarak sıvı kaybını önleyebilirsiniz.

8. Belirtilere dikkat edin ve hemen müdahale edin

Baş dönmesi, mide bulantısı, aşırı terleme, yüksek ateş, hızlı nabız gibi belirtiler sıcak çarpmasının habercisi olabilir. Bu durumda kişi serin bir ortama alınmalı, soğuk suyla vücudu serinletilmeli ve gerekirse tıbbi yardım istenmelidir.