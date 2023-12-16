İbn-i Sina önermişti! Akneleri yok ediyor, cildi pamuk gibi yapıyor

Yayınlanma: 16.12.2023 - 16:40

Güncelleme: 16.12.2023 - 16:40

Batı'da "Avicenna" olarak tanınan, modern tıbbın temel taşlarını koyan Sina, henüz 19 yaşında doktor unvanı aldı, 21 yaşında dünyanın en büyük hekimleri arasına girdi. İbn-i Sina, önerileri ve tavsiyeleriyle günümüze ışık tutmaya devam ediyor. Sadece tıp alanında değil bilimsel birçok dalda önemli etkileri bulunan İbn-i Sina hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli üniversitelerinde ders olarak okutulmakta. İbn-i Sina, bulduğu yararlı doğal karışımları not ederek birçok soruna çare olmuştu. Günümüzde de o reçeteler bir çok uzman tarafından kullanılıyor. Ciltte oluşan akne ve sivilce için de İbn-i Sina'nın bir önerisi var.

GÜL YAĞI

İbn-i Sina akne ve sivilceler için gül yağını öneriyor.

GÜL YAĞININ FAYDALARI

Gül yağı, cildi nemlendirme ve besleme özelliğine sahiptir. Antioksidan özellikleri sayesinde ciltteki serbest radikallerle savaşarak yaşlanma belirtilerini azaltabilir.

Gül yağının aroması, stresi azaltıcı etkilere sahip olabilir. Masaj yağları, banyo ya da difüzörler aracılığıyla kullanılarak zihni sakinleştirici etkiler sağlayabilir.

Bazı çalışmalar, gül yağının antimikrobiyal özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Bu özellikleri sayesinde ciltteki bazı enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olabilir.

Gül yağı, iltihaplanmayı azaltıcı etkilere sahip olabilir. Bu özelliği sayesinde ciltteki kızarıklık ve tahrişleri hafifletebilir.