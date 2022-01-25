Çin, Fight Club'ın son sahnesini değiştirdi
'Dövüş Kulübü'nün ilk kuralı, Dövüş Kulübü hakkında konuşmamaktır' repliğiyle hafızalarda yer edinen 1999 tarihli kült film Fight Club'ın sonu, Çin'de gösterilen versiyonunda, orijinalinin vermek istediği mesajdan tamamen farklı olacak şekilde değiştirildi. Filmin son sahnesinin gösterilmemesinin yanı sıra bir de üstüne farklı bir son yazılması, Çinli izleyicilerin tepkisini çekti.
Yeraltı edebiyatının ünlü yazarlarından Chuck Palahniuk'un kaleme aldığı aynı adlı romandan uyarlanan ve David Fincher'ın yönetmenliğini üstlendiği 1999 yapımı kült film 'Dövüş Kulübü'ne (Fight Club) Çin'de 'farklı bir son yazıldı.'
İZLEYİCİLER DURUMU PROTESTO ETTİ
Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; başrollerini Brad Pitt, Edward Norton ve Helena Bonham Carter'ın paylaştığı film, Çin'de YouTube muadili Tencent Video'da yayınlanmaya başladı ama filmin sonundaki anarşist ve kapitalizm karşıtı mesajın yerinde yeller estiğini gören izleyiciler durumu protesto etti.
In China, Fight Club has a different ending: instead of Ed Norton blowing up buildings, he's arrested by the state. Lord of War too: instead of evading justice Nicholas Cage is...arrested by the state.— Gerry Shih (@gerryshih) January 24, 2022
Can't quite put my finger on the pattern @violazhouyi https://t.co/NaX3TbagPN
Normalde filmin sonunda Norton'un canlandırdığı karakter olan Anlatıcı (The Narrator), Pitt'in hayat verdiği hayali alter ego'su Tyler Durden'ı öldürüyor; ardından da 'modern medeniyeti çökertme planının' bir parçası olarak patlayıcı yerleştirdiği binaların yerle bir oluşunu izliyor.
'SAHNELERİ SİLMEKLE KALMAMIŞLAR…'
Filmin Çin'de gösterilen versiyonunda ise filmin sonu çok daha farklı. Buna göre Anlatıcı karakteri, Durden karakterini öldürüyor ama sonrasında siyah bir ekran çıkıyor ve ekranda şu ifadeler yer alıyor:
"Tyler'ın ipuçlarını takip eden polis planın farkına varmakta gecikmedi, tüm suçluları tutukladı, bombaların patlamasını başarılı bir şekilde engelledi. Mahkemenin ardından Tyler akıl hastanesine gönderilerek psikolojik tedavi gördü. 2012'de hastaneden taburcu edildi."
FIGHT CLUB’s ending for the Chinese release (on Tencent Video) was changed to this and now I’m waiting for someone to fanfic a sequel based on this censored ending. pic.twitter.com/zYB0bY3Dlp— Courtney Howard @ #Sundance (@Lulamaybelle) January 24, 2022
Filmin orijinal halini bilen Çinli sinema severler duruma tepkili. Çin'in sosyal medya platformu Weibo kullanıcılarından biri "Sadece sahneleri silmekle kalmamışlar, senaryoya kendileri ekleme de yapmışlar" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.
China's censors have scrubbed more than two minutes of LGBT content from Queen biopic "Bohemian Rhapsody," including scenes of two men kissing and the word "gay" https://t.co/jzLTn5JoJj— CNN (@CNN) March 31, 2019
FREDDIE MERCURY'E DE AYNISI YAPILDI
Söz konusu kesme ve eklemelerin hükümet tarafından mı yapıldığı yoksa filmin yapımcılarının elinden mi çıktığı bilinmiyor. Hollywood stüdyoları zaman zaman Çin'in sansürünü baypas etmek ve milyonlarca Çinli tüketiciye ulaşabilmek adına filmlerin alternatiflerini yapabiliyor.
2019'da ikonik sanatçı Freddie Mercury'nin hayatının konu alındığı 'Bohemian Rhapsody' filminde, Mercury'nin cinsel hayatına yönelik birçok sahne kesilerek Çin'de gösterime sokulmuştu.
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