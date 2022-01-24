Netflix'in ilk Arapça filmi, Ortadoğu'da 'ahlaki bozulmaya' yol açmakla suçlanıyor

24 Ocak 2022 Pazartesi, 16:14

Dijital yayın platformu Netflix'in ilk Arapça orijinal filmi olan "Perfect Strangers", 1 Ocak'ta izleyicilerle buluşmasının ardından Ortadoğu'daki muhafazakar kesimden tepki çekti. Mısırlı bir politikacı, filmde eşcinsel bir karakterin yer alması nedeniyle filmi sapkınlıkla suçlayarak eşcinselliği ve aldatmayı teşvik ettiğini iddia etti. Politikacı ayrıca filmi Arap toplumunu bozmak için bir komplonun parçası olmakla suçladı.

Hollywood Reporter'ın aktardığı habere göre, 2016 tarihli İtalyan filmi "Perfetti Sconosciuti"nin uyarlaması olan film, Lübnan'da bir gece bir oyun oynayan bir grup arkadaşın hikâyesini anlatıyor.

Telefonlarındaki tüm aramaları ve mesajları birbirlerine açık hale getiren grup, çeşitli sırları ve skandalları ortaya çıkarıyor.

'BATILI FİKİRLERİ MUHAFAZAKAR BİR TOPLUMA SOKMA' İDDİASI

Başrollerini Lübnanlı Nadine Labaki ve Mısırlı Mona Zaki'nin paylaştığı film Twitter'da ise eşcinselliği ve "ahlaki bozulmayı" teşvik etmek ve "Batılı fikirleri muhafazakar bir topluma sokmak" ile suçlandı.

Bir kullanıcı, filmin sadece yasaklanmaması gerektiğini, ilgili herkesin “kovuşturma” ile karşı karşıya kalması gerektiğini aktardı. Filmin yanı sıra filmde yer alan oyuncu Mona Zaki de, Mısır toplumunun yapısını bozmak isteyen deniz aşırı ülkelerin planlarının maşası olmakla suçlandı.

"Perfect Strangers", tüm tepkilere ve eleştirilere rağmen, açıklanan sayılar açısından bakıldığında şimdiye kadar büyük bir başarı elde etti. Netflix'in bölgedeki izleme listelerinde bir numara olan film Fransa'da ise platformdaki en popüler altıncı başlık.

TÜRKİYE'YE 'CEBİMDEKİ YABANCI' OLARAK UYARLANMIŞTI

Orijinal İtalyan filmi "Perfetti Sconosciuti"ni uyarlayan ülkeler arasında Yunanistan, İspanya, Fransa, Kore, Meksika, Macaristan, Japonya, Ermenistan, İsrail gibi birçok ülke yer alıyor.

Filmin 2017 yılında izleyicilerle buluşan Türkiye uyarlaması "Cebimdeki Yabancı"nın oyuncu kadrosunda ise Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu gibi isimler yer almıştı.