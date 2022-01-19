Netflix'te haftanın en çok izlenenleri belli oldu

19 Ocak 2022 Çarşamba, 15:39

En popüler dijital yayın platformları arasında ilk sırada yer alan Netflix, 2020 yılından itibaren çeşitli Top10 listesiyle izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Şirket kimi zaman en çok izlenen yapımları, kimi zaman da gişe rekorları kıran özel dizi ve filmleri paylaşıyor.

NETFLİX TOP10 LİSTESİNE GİREN YAPIMLAR

Netflix, en çok izlenen diziler ve filmlerini ilk 28 günkü izlenme saatine göre belirliyor. Fakat buna ek olarak uzun vadeli yaptığı toplam izlenme ve haftalık yaptığı en çok beğenilenler listeleri bulunuyor. 10-16 Ocak listesindeyse bu aralıkta en çok izlenenler ve kaç haftadır Top10 listesinde olduklarına dair bilgiler paylaşılıyor.

Shif Delete'in aktardığı habere göre; işte Netflix'te bu hafta en çok izlenen yapımlar...

Stay Close

Cobra Kai

The Witcher

Emily in Paris

Cheer

Manifest

Archive 81

The Witcher

Manifest

Cobra Kai

Netflix, paylaşılan listenin 1. sırasındaki Stay Close’un 3 haftadır listede olduğunu ve toplamda 53 milyon 720 bin saat izlendiğini söylüyor. Cobra Kai’nin 4. sezonu da 41 milyon 240 bin saat ile 2. sırada yer alıyor. Ayrıca dizinin 3. sezonu 13 milyon 950 bin saat ile kendine 10. sırada yer buluyor. Fakat toplamına bakıldığında 1. sıraya yerleştiği görülüyor.

Andrzej Sapkowski’nin aynı adlı kitap serisine dayanan The Witcher’ın 2. sezonu ise 34 milyon 350 bin saatlik izlenmeyle listenin 3. sırasında yer alıyor. Ayrıca bu yapımın da ilk sezonu 18 milyon 580 bin izlenme ile listeye 8. sıradan dahil olmayı başarıyor. Ayrıca 5 ve 6 haftalık Top10 performansıyla oldukça başarılı iş çıkardığı söylenebilir.

Top 10 listesinin 4. ve 5. sıralarda ise 30 milyon 20 bin izleme ve 4 haftalık Top10 mücadelesiyle Emily in Paris’in 2. sezonu ve 29 milyon 80 bin saat ile Cheer’in 2. sezonu yer alıyor. Sıralamanın geri kalanına bakıldığında, Manifest’in 1. sezonunun, Artchive 81’in 1. sezonunun, hemen ardından 9. sırada ise Manifest’in 2. sezonunun bulunduğu görülüyor.