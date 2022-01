Robert Pattinson'lı 'The Batman'den bir sahne paylaşıldı

24 Ocak 2022 Pazartesi, 18:00

Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturduğu, başrolünde Robert Pattinson'ın yer aldığı "The Batman"den bir sahne yayınlandı.

Paylaşılan sahnede daha önce fragmanlarda da kısa kısa görülen cenaze sahnesini görülüyor. Filmin önemli karakterlerinden Bruce Wayne, Jim Gordon ve The Riddler da paylaşılan bu sahnede yer alıyor.

İşte 'The Batman'den paylaşılan yeni sahne...

FİLMİN SÜRESİ DE BELLİ OLDU

Geçen günlerde 2 saat 55 dakikalık süresiyle en uzun Batman filmi olacağı açıklanan "The Batman"in ilk kurgusunun daha da uzun olduğu ortaya çıktı.

The Hollywood Reporter'ın Heat Vision haber bülteninin yeni sayısında, "The Batman" için yapılan bazı test gösterimlerinde filmin 4 saatlik bir versiyonunun izletildiği aktarıldı. Filmin sinemalarda bu kadar uzun süreli bir versiyonunun yayınlanması pek olası olmasa da yönetmen Matt Reeves'in potansiyel bir 'director's cut' versiyonu için yeterli miktarda içeriği olduğunu gösteriyor.

4 MART 2022'DE VİZYONA GİRECEK

"The Batman"in oyuncu kadrosunda Bruce Wayne rolüyle Robert Pattinson ve The Penguin rolüyle Colin Farrell'ın yanı sıra, Catwoman rolüyle Zoe Kravitz, Carmine Falcon rolüyle John Turturro, Alfred Pennyworth rolünde Andy Serkis, The Riddler rolünde Paul Dano, Gil Colson rolüyle Peter Sarsgard, Jim Gordon rolüyle Jeffrey Wright yer alıyor.

"Cloverfield", "Dawn of the Planet of the Apes" ve "War for the Planet of the Apes" gibi yapımlarla tanınan Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin 4 Mart 2022'de vizyona girecek. Film yayınlandıktan 45 gün sonra ise HBO Max’e gelecek.