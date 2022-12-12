Çin Seddi filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

12 Aralık 2022 Pazartesi, 17:16

Çin Seddi filmi 2016 yılında Çin'de, 2017 yılında ABD'de vizyona girdi. Filmin yönetmenliğini Zhang Yimou üstleniyor.

ÇİN SEDDİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Çin Seddi dünyanın en büyüleyen ve gizemli yapılarından biridir. Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan bu savunma hattının Moğol ve Türk boylarının saldırısına karşı savunma amacıyla kurulduğu düşünülmektedir. Ancak Yimou imzalı film seddin aslında çok daha güçlü fantastik yaratıklara karşı kurulduğunu iddia ediyor.

ÇİN SEDDİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Matt Damon - William Garin

Jing Tian - Komutan Lin

Pedro Pascal - Pero Tovar

Willem Dafoe - Sir Ballard

Andy Lau - Wang

Zhang Hanyu - General Shao

Eddie Peng - General Wu

Lu Han - Peng Yong



