Çin Seddi filminin konusu nedir, oyuncuları kim?
Çin Seddi (The Great Wall) Amerikan yapımı, aksiyon filmi. Çin Seddi filminin konusu nedir, oyuncuları kim?
Çin Seddi filmi 2016 yılında Çin'de, 2017 yılında ABD'de vizyona girdi. Filmin yönetmenliğini Zhang Yimou üstleniyor.
ÇİN SEDDİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Çin Seddi dünyanın en büyüleyen ve gizemli yapılarından biridir. Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan bu savunma hattının Moğol ve Türk boylarının saldırısına karşı savunma amacıyla kurulduğu düşünülmektedir. Ancak Yimou imzalı film seddin aslında çok daha güçlü fantastik yaratıklara karşı kurulduğunu iddia ediyor.
ÇİN SEDDİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Matt Damon - William Garin
Jing Tian - Komutan Lin
Pedro Pascal - Pero Tovar
Willem Dafoe - Sir Ballard
Andy Lau - Wang
Zhang Hanyu - General Shao
Eddie Peng - General Wu
Lu Han - Peng Yong
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