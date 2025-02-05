Çin'in robot köpeği Usain Bolt'u geçti: 100 metreyi 10 saniye altında koşabiliyor

Yayınlanma: 05.02.2025 - 14:14

Güncelleme: 05.02.2025 - 14:14

Çin, robot teknolojisinde çığır açan bir yeniliğe daha imza attı. Zhejiang Üniversitesi ve Mirror Me adlı robotik şirketi tarafından geliştirilen "Black Panther 2.0", hız konusunda sınırları zorluyor. 38 kilogram ağırlığında ve 63 cm boyundaki bu biyonik robot köpek, 100 metreyi 10 saniyeden daha kısa sürede tamamlayarak ünlü sprinter Usain Bolt'un rekoruna meydan okuyor.

BLACK PANTHER 2.0: USAIN BOLT'TAN HIZLI ROBOT KÖPEK

Black Panther 2.0’ın olağanüstü hızı, hayvanların hareket mekanizmasından esinlenerek geliştirilen eklem yapısına dayanıyor. Mühendisler, çitalar, karakulaklar ve jerboalar gibi hızlı hayvanların eklem hareketlerini inceledi ve bu mekanizmaları robota uyarladı.

Özel olarak tasarlanan diz eklemleri, maksimum hız ve denge sağlıyor. Cita tarzı koşu ayakları, yüksek hızlarda daha iyi tutuş sağlamak için robota entegre edildi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ GELİŞİM VE ADAPTASYON

Robotun sadece hızlı olmakla kalmayıp aynı zamanda sürekli öğrenme ve gelişme yeteneğine sahip olması, onu diğer robotlardan ayırıyor.

Her koşudan sonra yapay zeka sistemi, hareketlerini analiz edip geliştirebiliyor.

Farklı yüzeylerde en iyi performansı sergileyebilmek için çevreye uyum sağlıyor.

Zhejiang Üniversitesi’nden Profesör Wang Hongtao, robotun yazılım ve donanım entegrasyonu sayesinde sadece üç ay gibi kısa bir sürede geliştirildiğini belirtiyor.

DİĞER ROTOBLARDAN DAHA HIZLI

Dünyada Black Panther 2.0 gibi dört ayaklı robotlar geliştirilmiş olsa da hiçbiri bu seviyede bir hız ve çeviklik sunamıyor. Örneğin:

Güney Kore’de geliştirilen HOUND robotu, dinamik hareket kabiliyetine sahip olsa da hız açısından geride kalıyor.

DEEP Robotics tarafından üretilen "Lynx" adlı güvenlik robotu, saniyede 4.9 metre hızla hareket edebiliyor ancak Black Panther 2.0’ın yarısı kadar hızlı.

Bu özellikleriyle Black Panther 2.0, sadece laboratuvar ortamında değil, gerçek dünyada da kullanılabilecek en gelişmiş robotlardan biri olma potansiyeline sahip.