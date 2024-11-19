Cinlerin Düğünü filminin çekimleri tamamlandı
Ferit Karahan’ın yeni filmi "Cinlerin Düğünü"nün çekimleri sona erdi. Filmin başrollerini Demet Özdemir ve İlhan Şen paylaşıyor.
Ödüllü yönetmen Ferit Karahan’ın yeni filmi Cinlerin Düğünü, Erzincan’da gerçekleştirilen 8 haftalık çekim sürecinin ardından tamamlandı. Film, bir ailenin üç kuşağa yayılan dağılma hikayesini ele alırken, insanın kendi kaderiyle olan bağını ve yazgısının aşılabilir olup olmadığını sorguluyor.
Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Sarp Bozkurt, Helin Kandemir, Baki Davrak, Tuba Ünsal, Erol Babaoğlu, Evliya Aykan, Hakan Salınmış, Saygın Soysal, Beril Kayar, Deniz Barut, Feride Çetin, Mine Çayıroğlu, Gürhan Altundaşar ve Ushan Çakır gibi isimler yer alıyor.
Filmin vizyon tarihi ise merakla bekleniyor.
Etiketler: #Cinlerin Düğünü #Demet Özdemir
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