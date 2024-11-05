'Çitos Efe' lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali gündem oldu
2016 yılında "Çocuktan Al Haberi" programında şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğü ile fenomen haline gelen Çitos Efe'nin son hali ortaya çıktı. 12 yaşında olan Efe Koçyiğit'i görenler gözlerine inanamadı.
Katıldığı “Çocuktan Al Haberi” programında sempatik davranışları, yemeğe olan düşkünlüğü ile milyonların sevgisini kazanan ve uzun süre ekranlardan uzak kalan “Çitos Efe” lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sosyal medyada gündem olan Çitos Efe'nin büyümüş halini görenler gözlerine inanamadı.
Yemeğe olan düşkünlüğüyle hafızalara kazınan Efe Koçyiğit, programda kısa sürede fenomen haline gelince bakanlık duruma el atmıştı. Bakanlık, ekrana çıkan çocukların ekonomik olarak sömürülmelerini engellemeye çalışılarak, küçük Efe'nin obezite konusunda ailesine uyarıda bulunmuştu.
ARTIK 12 YAŞINDA
12 yaşında olan Efe Koçyiğit, geçEN günlerde Hayrettin'in sunduğu “Kaos Show”a katıldı.
Sosyal medyada büyük ilgi gören Çitos Efe'ye “Maşallah, ne kadar büyümüşsün!”, “Hiç değişmemişsin” gibi yorumlar yapıldı.
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