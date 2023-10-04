Alexei Ekimov kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Alexei Ekimov'un çalışmaları neler?

Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri "kuantum noktalarının keşfi ve sentezi" dolayısıyla Fransız Moungi G. Bawendi, ABD'li Louis E. Brus ve Rus Alekseyi I. Ekimov oldu. Peki, Alexey Ekimov kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Alexey Ekimov'un çalışmaları neler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 14:37
Alexei Ekimov kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Alexei Ekimov'un çalışmaları neler?
Abone Ol google-news

Nobel Kimya Ödülü'nü, kuantum noktalarının keşfi ve senteziyle ilgili çalışmalarından dolayı Moungi Gabriel Bawendi, Louis E. Brus ve Alexei I. Ekimov kazandı. Peki, Alexey Ekimov kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Alexey Ekimov'nin çalışmaları neler?

ALEXEİ I. EKİMOV KİMDİR?

Ekimov, 1945'te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde doğdu.

Katıhal fizikçisi Ekimov, Rusya'nın Saint Petersburg kentindeki Vavilov Devlet Optik Enstitüsünde kuantum noktaları olarak bilinen yarı iletken kristalleri keşfetti.

Ekimov, ABD'de "Nanocrystals Technology Inc." firmasında çalışmalarını sürdürüyor.


Alexei I. Ekimov Moungi Gabriel Bawendi kimdir? Kuantum nobel kimya ödülü Nobel

İlgili Haberler

Moungi G. Bawendi kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Moungi G. Bawendi'nin çalışmaları neler?

Moungi G. Bawendi kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Moungi G. Bawendi'nin çalışmaları neler?
Anne L'Huillier kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi Anne L'Huillier'ın ödülleri neler?

Anne L'Huillier kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi Anne L'Huillier'ın ödülleri neler?
Ferenc Krausz kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi Ferenc Krausz'ın ödülleri neler?

Ferenc Krausz kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi Ferenc Krausz'ın ödülleri neler?

En Çok Okunan Haberler