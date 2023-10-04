Alexei Ekimov kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Alexei Ekimov'un çalışmaları neler?
Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri "kuantum noktalarının keşfi ve sentezi" dolayısıyla Fransız Moungi G. Bawendi, ABD'li Louis E. Brus ve Rus Alekseyi I. Ekimov oldu. Peki, Alexey Ekimov kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Alexey Ekimov'un çalışmaları neler?
Nobel Kimya Ödülü'nü, kuantum noktalarının keşfi ve senteziyle ilgili çalışmalarından dolayı Moungi Gabriel Bawendi, Louis E. Brus ve Alexei I. Ekimov kazandı. Peki, Alexey Ekimov kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Alexey Ekimov'nin çalışmaları neler?
ALEXEİ I. EKİMOV KİMDİR?
Ekimov, 1945'te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde doğdu.
Katıhal fizikçisi Ekimov, Rusya'nın Saint Petersburg kentindeki Vavilov Devlet Optik Enstitüsünde kuantum noktaları olarak bilinen yarı iletken kristalleri keşfetti.
Ekimov, ABD'de "Nanocrystals Technology Inc." firmasında çalışmalarını sürdürüyor.
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