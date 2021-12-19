CNN'den koronavirüs kararı: 'Lütfen uzaktan çalışın'
ABD merkezli medya kuruluşu CNN, artan Omicron vakaları sonrası ofislerini kapatmaya karar verdi. CNN Başkanı Zucker, çalışanlarına e-mail yolu ile yolladığı metinde "Uzaktan çalışın" uyarısı yaptı.
ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’da yayınlanan haberde, CNN’in ofislerini koronavirüs salgını dolayısıyla kapatma kararı aldığı duyuruldu.
Şirkette Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte ABD genelindeki bütün ofislerin kapatıldığını aktaran Wall Street Journal, CNN’in Başkanı Jeff Zucker’in çalışanlarına bir bilgilendirme e-maili attığı da kaydedildi.
"LÜTFEN UZAKTAN ÇALIŞIN"
Mektupta Zucker, ofiste olması zorunlu olmayan kişilerin uzaktan çalışmasının istendiği aksi takdirde hastalığın şirket içinde yayıldığı belirtildi. Zucker, “Şirket içinde bazı değişiklikler ve stüdyolarda değişiklikler yapacağız. Eğer işiniz için ofise gelmeniz zorunlu değilse lütfen uzaktan çalışın” dedi.
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