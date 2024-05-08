Çocuğunuz dahi olabilir! En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu

Yayınlanma: 08.05.2024 - 22:13

Güncelleme: 08.05.2024 - 22:13

İnsanların birçoğu doğduğu ayı ve günü sadece burcuyla ilişkilendirir. Ancak, araştırmacılar bunun farklı sonuçlara neden olabileceğini verilerle ortaya koydu. Araştırmalar, bebeklerin dünyaya merhaba dedikleri ayın onların zekalarında belirleyici bir faktör olabileceğini ortaya koyuyor.

1 MİLYONDAN FAZLA İNSAN İNCELENDİ

Araştırmacılar tarafından 1 milyonun üzerinde öğrencinin verileri dikkate alınarak yapılan çalışmada, en zeki çocukların hangi ayda doğdukları tespit edildi. 6 ile 15 yaş arasındaki çocukların ABD'deki okul performansları dikkate alınarak yapılan çalışmada şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı.

EN ZEKİ ÇOCUKLAR EYLÜL DOĞUMLU

Bilim insanları, Eylül ayında dünyaya gelen çocukların ders performanslarının diğer aylarda doğan çocuklardan belirgin şekilde daha fazla olduğunu tespit etti. Bu çocuklar orta okul ve liselerde en başarılı olmalarının yanı sıra, üniversitelerde de en yüksek dereceleri elde etmekteler.

EN BAŞARISIZ ÇOCUKLAR AĞUSTOS AYINDA DOĞUYOR

Başarılı çocukların aksine, en başarısız öğrenciler ise genellikle Ağustos ayında doğuyor.

EN BAŞARILI SPORCULAR AĞUSTOS AYINDA DOĞUYOR

Her ne kadar ağustos ayında doğan çocuklar akademik anlamda en başarısızlar gösterilse de, spor alanındaki en yetenekli isimler ise ağustos doğumlu çocuklardan oluştu. futbol, basketbol ve birçok alandaki en yıldız oyuncuların ağustos ayı içerisinde dünyaya geldiği tespit edildi.