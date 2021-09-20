Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den 'bakımsızsın' yorumlarına sert tepki
Oyuncu Ayşecan Tatari sosyal medyadan kendisine 'bakımsızsın' yorum yapan kişilere yanıt verdi. Tatari, "Ben aynaya baktığımda gördüğümden de memnunum ama yine de birilerine böyle yorumlar yapmadan iki kere düşünün" ifadelerini kullandı.
Bir döneme damga vuran "Çocuklar Duymasın" dizisinde 'Duygu' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, ilk kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı.
Kızının her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Ayşecan Tatari, son olarak sosyal medyadaki eleştirilere sert çıktı.
Bir takipçisinin "Biraz fönlü mü gezseniz? Özledik değişikliği" mesajını yanıtlayan ünlü oyuncu, bakımsızlık üzerine yazılan yorumlara toplu cevap verdi.
Tatari, şu ifadeleri kullandı:
"Sizi biraz bakımlı mı görsek, cildiniz ne kadar bakımsız vs bir sürü soru var. Yapmayın bunu. En azından yakınınızdaki insanlara. Ben bu halimden memnunum. Bu ara böyle biriyim. Fön çektireceğim sürede kızımla parka giderim. Yarın canım ister biraz daha bakarım belki kendime. 11 ay önce doğum yaptım, uzun bir süre gibi geliyor ama değil aslında. Ne hormonların ne bedenin kendine gelmesi için. Ben aynaya baktığımda gördüğümden de memnunum ama yine de birilerine böyle yorumlar yapmadan iki kere düşünün."
İşte o paylaşım:
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