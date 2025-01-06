Çocuklar Duymasın'ın Gönül ve Orçun'u yıllar sonra bir arada!

Yayınlanma: 06.01.2025 - 16:56

Güncelleme: 06.01.2025 - 16:56

Bir döneme damgasını vuran ve her karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran 'Çocuklar Duymasın', unutulmaz anılarıyla hafızalarda yer etmeye devam ediyor.



Dizinin sevilen karakterlerinden 'Dominant Teyze' ve oğlu 'Beton Orçun'u canlandıran Zeyno Günenç ile Alp Eren Khamis, geçtiğimiz günlerde uzun bir aradan sonra bir araya geldi.

Zeyno Günenç, sosyal medya hesabından dizideki oğlu Beton Orçun'u canlandıran Alp Eren Khamis ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı.







Şimdilerde 21 yaşında olan Alp Eren Khamis’in değişimi dikkat çekerken, ikilinin bu nostaljik buluşması kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Günenç'in paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Birçok izleyici, eski günleri yad ederek duygularını dile getirdi.