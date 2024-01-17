Yayınlanma: 17.01.2024 - 10:07

Güncelleme: 17.01.2024 - 10:07

Birçok psikolojik etken hayatımızı etkilerken Pygmalion etkisi de onlardan biri. Peki, Pygmalion etkisi nedir? Pygmalion etkisi nasıl olur? Pygmalion etkisi ilk olarak ne zaman kullanıldı?

PYGMALİON ETKİSİ NEDİR?

Pygmalion etkisi veya Rosenthal etkisi, yüksek beklentilerin belirli bir alanda daha iyi performansa yol açtığına inanılan psikolojik bir olgudur. Efekt, kendi yaptığı bir heykele âşık olan bir heykeltıraş olan Yunan efsanesi Pygmalion'dan veya alternatif olarak psikolog Robert Rosenthal'dan almıştır. Rosenthal ve Lenore Jacobson, kitaplarında, bu fikri öğretmenlerin öğrencilerinin performansını etkileyen öğrencilerin beklentilerine uyguladılar, bu görüş sonraki araştırmalar tarafından kısmen zayıflatıldı.

PYGMALİON ETKİSİ NASIL OLUR?

Rosenthal ve Jacobson, yüksek beklentilerin daha iyi performansa yol açtığını ve düşük beklentilerin daha kötü sonuçlara yol açtığını, her ikisinin de kendi kendini gerçekleştiren kehanete yol açtığını savundu. Pygmalion etkisine göre, beklentilerin hedefleri olumlu etiketleri içselleştirir ve başarılı olacağı düşüncesine sahip olanlar buna göre başarılı olur; düşük beklentiler durumunda benzer bir süreç ters yönde çalışır. Pygmalion etkisinin arkasındaki fikir, kişinin tutumlarına bağlı olduğu düşüncesidir. Sosyolojide bu etkiden sıklıkla eğitim ve sosyal sınıfla ilgili olarak bahsedilir. Sosyoloji de Pygmalion etkisi de eleştiri konusu olmuştur.