Çocukları okula giden ebeveynler dikkat: Eris varyantına karşı hazırlıklı olun

Yayınlanma: 17.09.2023 - 15:18

Güncelleme: 17.09.2023 - 15:18

Covid-19 pandemisi, başladığı günden bu yana 3 yılı aşkın bir süre geçti ve dünya genelinde büyük etkilere neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 770 milyon vaka ve 6.9 milyon ölüm meydana geldi. Ülkemizde ise resmi rakamlara göre 17 milyon kişi hastalığa yakalandı ve yaklaşık 101 bin kişi hayatını kaybetti. Ancak hala etkin antiviral ilaçlar bulunmamaktadır ve hastalığın tedavisi aşılarla sınırlıdır.

Uzmanlar Covid-19'un üçüncü yılında Eris varyantının görünmesinin pandemi sürecini daha karmaşık hale getirdiğini ifade ediyor. Aşıların ve koruyucu önlemlerin hastalığın yayılmasını engellemede önemli bir rol oynadığını belirtiyor ve bu önlemlerin devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, kapalı mekanlarda havalandırma önleminin de büyük önem taşıdığını ekliyor. Okul sezonunun başlamasıyla birlikte çocukların enfeksiyon riski arttığı için ailelerin ve okulların daha dikkatli olması gerektiğini söylüyor.

DÜNYA GENELİNDEKİ VAKALARIN YÜZDE 20'Sİ ERİS

Dr. Öğr. Üyesi Servet Öztürk, son dönemde ortaya çıkan ve Omicron varyantından köken aldığı düşünülen Eris varyantı hakkında açıklamalarda bulundu. Dünya genelindeki vakaların yaklaşık yüzde 20'sinin Eris varyantı nedeniyle meydana geldiği belirtilmiştir. Bu varyant, Dünya Sağlık Örgütü tarafından izlenmesi gereken bir varyant olarak kabul edilmiştir.

Eris varyantının ülkemizde henüz az sayıda vakaya neden olduğu ancak sonbahar sezonunun başlaması ve okul sezonunun açılması gibi etkenlerle daha fazla yayılması beklenmektedir. Bu varyantın diğer varyantlardan daha bulaşıcı olduğu düşünülmektedir.

ERİS VARYANTININ BELİRTİLERİ NEDİR?

Semptomlar açısından, Eris varyantı diğer Covid-19 varyantlarından farklı değildir. Yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas-eklem ağrıları, baş ağrısı, burun akıntısı-tıkanıklığı, tat ve koku kaybı, ve ishal gibi semptomlar görülebilir.

Aşılar, Covid-19 hastalığının etkisini azaltmada önemli bir rol oynamaktadır. Aşı olmanın hastalığa yakalanma riskini ve hastalığın hafif seyretme olasılığını azalttığı bilinmektedir. Ayrıca, maske kullanımı, fiziksel mesafe korunması, hijyen kurallarına riayet etmek ve kapalı alanlardan uzak durmak gibi önlemler de korunmada etkilidir.

Eris varyantının daha ağır hastalık yapma konusundaki veriler henüz yetersizdir. Ancak ileri yaş ve ek hastalığı bulunan kişilerin Covid-19 hastalığına karşı daha fazla risk altında olabileceği unutulmamalıdır.

EBEVEYNLER ÇOCUKLARINI ERİS VARYANTINDAN NASIL KORUR?

Uzmanlar, Covid-19 ve diğer enfeksiyon etkenlerinin bulaşmasını engellemek için maske kullanımı, fiziksel mesafe korunması ve hijyen kurallarına uymanın önemini vurguluyorlar. Kapalı mekanlarda havalandırmanın önemi de bu dönemde artmaktadır. Özellikle kış aylarında kapalı alanlarda bulunurken bu önlemlere dikkat etmek hayati önem taşır.

Çocukların okullarda enfeksiyona maruz kalma riski bulunduğundan, okul sezonunun başlamasıyla birlikte ailelerin ve okulların bu önlemlere özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir.