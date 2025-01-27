Çocukları yemekte zorlamak doğru mu? "Tabağını bitir" demeden çocuğunuzu sağlıklı beslemek mümkün!
Uzmanlar, çocukların yemek yerken doğal iştah sinyallerini dinlemesinin önemini vurguluyor. Tabaktaki her şeyi bitirmeleri konusunda ısrarcı olmanın, ileride olumsuz yeme alışkanlıklarına yol açabileceğini belirtiyorlar. Peki, çocukların yemekle sağlıklı bir ilişki kurması için ebeveynler ne yapmalı? İşte uzman tavsiyeleri!
Ebeveynler, çocuklarının sağlıklı beslenmesini isterken bazen zorlayıcı davranışlar sergileyebilir. Ancak uzmanlar, "tabağını bitir" gibi ifadelerin çocukların doğal iştah sinyallerini bastırabileceğini söylüyor. Priory ruh sağlığı kuruluşunun yeme bozuklukları klinik direktörü Dr. Joan Brunton, bu tür zorlamaların çocukların açlık ve tokluk sinyallerini doğru tanıyamamasına yol açabileceğini ifade ediyor.
DOĞAL İŞTAH SİNYALLERİNE SAYGI GÖSTERİN
Çocukların yemek sırasında tokluk hislerini dinlemesi önemlidir. Uzmanlar, çocukların yemeklerini "tabak boşaltmak" için değil, doyduklarını hissettikleri noktada bırakmaları gerektiğini söylüyor. Yassin, "Çocuğunuza, 'Doyduğunu hissettiğinde durabilirsin' diyerek bu alışkanlığı kazandırabilirsiniz" diyor.
YEMEK MASASINDA STRESİ AZALTIN
Stresli bir yemek ortamı, çocukların yemekle olumsuz bir ilişki kurmasına neden olabilir. Sakin bir atmosfer yaratmak, çocukların yemek sırasında daha rahat hissetmesine yardımcı olur. Ayrıca, bazı çocukların yemek konusunda dikkat çekmek için ebeveynlerini kullanabileceği unutulmamalıdır.
YENİ TATLARI SABIRLA TANITIN
Çocuklar her zaman yeni yiyeceklere açık olmayabilir. Güçlü tatlara sahip yiyecekleri kabul etmeleri zaman alabilir. Bu yüzden, sevdiği yiyecekleri sunarken arada yeni tatlar eklemek, dengeli bir diyet sağlamanın etkili bir yoludur.
SEÇİM HAKKI TANIYIN
Brunton, seçim hakkının çocukların kimlik geliştirmesi için önemli olduğunu vurguluyor: "Çocuklar yemek miktarını ve tercihlerini belirlediklerinde, bireysel özgüvenleri de gelişir" Çok küçük çocuklar için rehberlik ederken, zamanla kontrolü onlara bırakabilirsiniz.
BAZI TEMEL SÖZLERDEN KAÇINMAK EN İYİ YOL
Çocuğunuzun yemek tercihlerini anlamaya çalışın ve ona uygun porsiyonlar sunun. "Yemezsen büyüyemezsin" gibi ifadelerden kaçının; bu tür söylemler çocukların yemekle keyifli bir ilişki kurmasını zorlaştırır. Dengeli bir diyet sağlarken aşırı kontrolcü olmaktan kaçının ve çocuğunuzu karar alma sürecine dahil edin.
En Çok Okunan Haberler
-
- En genç belediye başkanı AKP'ye geçti
- CHP'den 'düzeninize lanet olsun' tepkisi!
- 'Çarpıcı bilgiler paylaşacak'
- İmamoğlu 'Heybedeki turbun' adını açıkladı
- ‘Denetim yetkisi Turizm Bakanlığı'nda’
- Ünlü İtalyan şefin oğluna Kadıköy'de saldırı!
- ‘Artık AKP için ağır bir yük’
- Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı!
- Trump'tan yaptırım tehdidi!
- ‘Ben ölmediğime pişmanım...'