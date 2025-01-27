Çocukları yemekte zorlamak doğru mu? "Tabağını bitir" demeden çocuğunuzu sağlıklı beslemek mümkün!

Yayınlanma: 27.01.2025 - 10:22

Güncelleme: 27.01.2025 - 10:22

Ebeveynler, çocuklarının sağlıklı beslenmesini isterken bazen zorlayıcı davranışlar sergileyebilir. Ancak uzmanlar, "tabağını bitir" gibi ifadelerin çocukların doğal iştah sinyallerini bastırabileceğini söylüyor. Priory ruh sağlığı kuruluşunun yeme bozuklukları klinik direktörü Dr. Joan Brunton, bu tür zorlamaların çocukların açlık ve tokluk sinyallerini doğru tanıyamamasına yol açabileceğini ifade ediyor.





DOĞAL İŞTAH SİNYALLERİNE SAYGI GÖSTERİN

Çocukların yemek sırasında tokluk hislerini dinlemesi önemlidir. Uzmanlar, çocukların yemeklerini "tabak boşaltmak" için değil, doyduklarını hissettikleri noktada bırakmaları gerektiğini söylüyor. Yassin, "Çocuğunuza, 'Doyduğunu hissettiğinde durabilirsin' diyerek bu alışkanlığı kazandırabilirsiniz" diyor.

YEMEK MASASINDA STRESİ AZALTIN

Stresli bir yemek ortamı, çocukların yemekle olumsuz bir ilişki kurmasına neden olabilir. Sakin bir atmosfer yaratmak, çocukların yemek sırasında daha rahat hissetmesine yardımcı olur. Ayrıca, bazı çocukların yemek konusunda dikkat çekmek için ebeveynlerini kullanabileceği unutulmamalıdır.

YENİ TATLARI SABIRLA TANITIN

Çocuklar her zaman yeni yiyeceklere açık olmayabilir. Güçlü tatlara sahip yiyecekleri kabul etmeleri zaman alabilir. Bu yüzden, sevdiği yiyecekleri sunarken arada yeni tatlar eklemek, dengeli bir diyet sağlamanın etkili bir yoludur.

SEÇİM HAKKI TANIYIN

Brunton, seçim hakkının çocukların kimlik geliştirmesi için önemli olduğunu vurguluyor: "Çocuklar yemek miktarını ve tercihlerini belirlediklerinde, bireysel özgüvenleri de gelişir" Çok küçük çocuklar için rehberlik ederken, zamanla kontrolü onlara bırakabilirsiniz.

BAZI TEMEL SÖZLERDEN KAÇINMAK EN İYİ YOL

Çocuğunuzun yemek tercihlerini anlamaya çalışın ve ona uygun porsiyonlar sunun. "Yemezsen büyüyemezsin" gibi ifadelerden kaçının; bu tür söylemler çocukların yemekle keyifli bir ilişki kurmasını zorlaştırır. Dengeli bir diyet sağlarken aşırı kontrolcü olmaktan kaçının ve çocuğunuzu karar alma sürecine dahil edin.