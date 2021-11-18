Çocukların dansı sosyal medyada gündem olmuştu, Sefo o okulda konser verecek
İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir okulda, öğrencilerin şarkıcı Sefo'nun 'Bilmem mi?' şarkısıyla dans ettikleri anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerin ardından o okulda konser yapmak için izin isteyen Sefo'ya olumlu yanıt geldi.
Küçükçekmece'deki Arif Nihat Asya İlkokulu’nda matematik öğretmenliği yapan Twitter kullanıcısı 'Şerife', okulun bahçesinde Sefo'nun bu şarkısını dinleyip hep bir ağızdan söyleyen miniklerin görüntüsünü kaydederek 'Bizim okulda çocuk olmak böyle güzelleşiyor' notunuyla paylaşıp, Sefo'yu etiketledi.
Eğlence için açılan şarkıya öğrenciler hep bir ağızdan eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı.
Öğrencilerin o coşkulu anları ise sosyal medyada gündem oldu. Sefo yüzlerce öğrencinin görüntüsünü önce “10 numara ortam” notuyla Twitter’da paylaştı, ardından “Bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz” diye sordu.
Sefo’nun Twitter’da yönelttiği soruya yanıt, bir etkinlikte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşen teknoloji gazetecisi Hakkı Alkan’dan geldi.
Alkan, Bakan Özer ve Vali Yerlikaya’ya bu talebi ilettiğini, olumlu karşıladıklarını açıkladı. Sefo ise duyuruyu Twitter hesabından “Güzel Haber geldi. Herkese teşekkürler” notuyla paylaştı.
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