Konserde büyük panik: Rapçi Sefo'nun hayranları sahneye atladı
Son dönemlerde çıkardığı şarkılarla sosyal medyada kısa sürede üne kavuşan rapçi Sefo, Bodrum'da verdiği konserde ilginç bir olay yaşadı. Şarkı söyleyen Sefo'nun hayranları bir anda sahneye atlayınca güvenlikler durumu kontrol edemedi. Büyük bir panik yaşayan şarkıcı ise apar topar sahneden uzaklaştı.
'Bilmem mi?' ve 'Derdi ne?' şarkılarıyla son zamanlarda sosyal medyanın gündeminde olan Sefo lakaplı rap sanatçısı Seyfullah Sağır'ın konserinde heyecanlı dakikalar yaşandı.
ONLARCA KİŞİ SAHNEYE KOŞTU
Bodrum'da konser veren Sefo, sahneye çıkarak şarkılarını okumaya başladı. O esnada bir hayranı güvenlikleri atlatarak sahneye koştu.
Vatandaşı sahneden indirmeye çalışan güvenliklerin boşluğundan faydalanan onlarca kişi de sahneye çıktı. Hayranlarının üstüne koştuğu rapçi Sefo ise apar topar kulise götürüldü.
O anları 404 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Sefo ise "Bodrum heyecanlı geçti" notunu düştü.
'SEFO' KİMDİR?
'Sefo' olarak tanınan gerçek adıyla Seyfullah Sağır, 16 Mart 1998 tarihinde Samsun'da doğdu.
Mart 2018'de ilk şarkısı Yalan ile müzik kariyerine başladı. Şubat 2019'da çıkardığı Poz teklisinden sonra daha çok müziğe odaklanmaya karar verdi.
18 Nisan 2019'da Up Down teklisini 28 Haziran 2019'da da 362 teklisini çıkardı. Bu tekliden sonra Derdi Ne şarkısını çıkardı ve kısa sürede milyonlara ulaşarak bir anda ünlendi.
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