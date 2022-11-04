Çok Güzel Hareketler oyuncusundan 'kira' isyanı: Ev sahibinin istediği zammı paylaştı

Sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler ekibinden Metin Pıhlıs, fahiş kira zamlarına tepki gösterdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla fahiş zamma isyan eden Pıhlıs, ev sahibinin 3 bin 750 TL olan kira ücretini 12 bin 500 TL’ye çıkarmak istediğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2022 Cuma, 09:31
Çok Güzel Hareketler oyuncusundan 'kira' isyanı: Ev sahibinin istediği zammı paylaştı
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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’de rol alan oyuncu Metin Pıhlıs, yaşadığı evin kirasının artırılması için ev sahibinden gelen talebi sosyal medya hesabından paylaştı. 

52 yıllık bir binada oturan oyuncu yüksek orandaki zam talebinden şikayetçi oldu.

Pıhlıs paylaşımında "Ev sahibim 3750 lira olan kirayı 12 bin 500 kira yapmak istiyor, bu arada bina 52 yıllık" dedi.

TWEETİ SİLDİ

Oyuncunun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Kimi artan kiralara tepki gösterirken kimi de bu fiyatların artık kaçınılmaz olduğunu söyledi. 

Tartışmaların yoğunlaşması üzerine Pıhlıs tweetini sildi.

Oyuncu, "Kira meselesi ile ilgili olan tiviti sildim. Destek ve köstek mesajı atan herkese teşekkürler. Tivitin altında kavgalar dövüşler onlar bunlar her şey oldu. Benim sayfamda bu kadar gerginlik yeter. Daha güzel, daha mutlu günlerde görüşmek dileğiyle. Bu arada yeni video çok eğlenceli izleyebilirsiniz" dedi.


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