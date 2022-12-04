Çöp Adam dizisinin konusu ne? Çöp Adam dizisi gerçek mi?

04 Aralık 2022 Pazar, 11:29

Star Tv'nin yeni projelerinden olan Çöp Adam dizisi, ilk bölümüyle binlerce izleyicinin beğenisini topladı. Başrollerinde Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın olduğu dizinin gerçek bir hikaye olup olmadığı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ÇÖP ADAM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin gizem dolu hikayesini konu alıyor.

ÇÖP ADAM DİZİSİ GERÇEK Mİ?

''Gerçek hikayeden alınmıştır'' diye tanıtılan, Su Ersöz ve Melek Gençoğlu tarafından senaryoya çevrilen dizi, ünlü psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun vakalarından birini konu alıyor.