Coşkun Aral'ın acı günü
Türk savaş muhabiri, seyyâh, belgesel film ve televizyon yapımcısı Coşkun Aral, anne acısıyla sarsıldı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, annesini kaybettiğini duyuran Aral, "Anneciğimi, Nilüfer Aral'ı bugün sonsuzluğa uğurladık" ifadelerini kullandı.
Polis muhabiri olarak gazeteciliğe başlayan, ardından savaş bölgelerinde foto-muhabirlik yapan usta gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral'ın annesi Nilüfer Aral yaşamını yitirdi.
Usta isim, acı haberi kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.
"SONSUZLUĞA UĞURLADIK"
Instagram'dan, annesi ile birlikte bir fotoğrafını paylaşan Aral, gönderisine "Anneciğimi, Nilüfer Aral'ı bugün sonsuzluğa uğurladık. Her
birini cevaplayamadığım taziye mesajlarınız için çok teşekkür ederim" notunu düştü.
Coşkun Aral'ın paylaşımı şu şekilde:
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