Country müziğin usta ismi Kris Kristofferson hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü müzisyen ve oyuncu Kris Kristofferson, 88 yaşında hayata veda etti. Kristofferson, 1976 yapımı 'A Star Is Born' (Bir Yıldız Doğuyor) filmiyle geniş çevrelerce tanınmıştı.

Country müziğin usta ismi Kris Kristofferson hayatını kaybetti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 10:33

Müzik ve sinema dünyasının efsanevi isimlerinden Kris Kristofferson, 88 yaşında hayata veda etti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Kristofferson'ın cumartesi günü Hawai’deki evinde huzur içinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Country müzik sahnesinde büyük bir iz bırakan Kristofferson, aynı zamanda başarılı bir oyunculuk kariyerine de imza attı. 1976 yapımı A Star Is Born (Bir Yıldız Doğuyor) filminde Barbra Streisand ile başrolü paylaşarak dönemin en önemli yapımlarından birinde yer aldı. Bu filmde canlandırdığı John Norman Howard karakteriyle Altın Küre Ödülü’nü kazandı.

Kris Kristofferson, sadece A Star Is Born ile değil, Blade serisi, 2001 yapımı Maymunlar Cehennemi ve Gününü Göreceksin gibi filmlerdeki rolleriyle de sinema dünyasında adından sıkça söz ettirdi.

Kristofferson’ın müzik ve sinemadaki başarıları, onu bir neslin unutulmaz simalarından biri haline getirdi.



Etiketler: #Kris Kristofferson

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