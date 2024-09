Yayınlanma: 30.09.2024 - 10:24

Güncelleme: 30.09.2024 - 10:24

Country müziğin efsane isimlerinden Kris Kristofferson neden öldüğü araştırılıyor. Kris Kristofferson'ın yaşamı, yer aldığı filmler ve şarkıları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kris Kristofferson kim, kaç yaşında, nereli? Kris Kristofferson öldü mü? İşte ayrıntılar...

KRIS KRISTOFFERSON KİMDİR?

Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Kris Kristofferson 22 Haziran 1936'da Teksas'ta doğdu. 1985 yılında Kristofferson, country müzik süper grubu Highwaymen'de diğer country sanatçıları Waylon Jennings , Willie Nelson ve Johnny Cash'e katıldı. Bu grup, geleneksel Nashville country müzik makinesini reddederek bağımsız şarkı yazarlığı ve yapımcılığına yönelen kanun dışı country müzik hareketinin önemli yaratıcı güçlerinden biriydi.

1976 yılında Müzikal Dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre ödülünün sahibi oldu.

KRIS KRISTOFFERSON HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

The Last Movie (1971)

Cisco Pike (1972)

Gospel Road: A Story of Jesus (1973)

Pat Garrett and Billy the Kid (1973)

Blume in Love (1973)

Bring Me the Head of Alfredo Garcia (1974)

Alice Doesn't Live Here Anymore (1974)

The Sailor Who Fell from Grace with the Sea (1976)

Vigilante Force (1976)

A Star Is Born (1976)

Semi-Tough (1977)

Convoy (1978)

Heaven's Gate (1980)

Rollover (1981)

Songwriter (1984)

Flashpoint (1984)

Trouble in Mind (1985)

The Last Days of Frank and Jesse James (1986)

Blood & Orchids (1986) (TV)

Amerika (1987) (TV dizisi) (en:Amerika (miniseries))

What I've Learned About US Foreign Policy: The war against the Third World. Secrets of the C.I.A., Documentary (1987)

Big Top Pee-wee (1988)

The Tracker (1988) (TV)

Millennium (1989)

Welcome Home (1989)

Sandino (1990)

Night of the Cyclone (1990)

Original Intent (1992)

Miracle in the Wilderness (1992) (TV)

Paper Hearts (1993)

No Place to Hide (1993)

Knights (1993)

Pharaoh's Army (1995)

Lone Star (1996)

Blue Rodeo (1996) (TV)

Message to Love: The Isle of Wight Festival (1997) (belgesel)

Fire Down Below (1997)

Girls' Night (1998)

Blade (1998)

Dance with Me (1998)

A Soldier's Daughter Never Cries (1998)

The Land Before Time VI: The Secret of Saurus Rock (1998) (seslendirme)

Payback (1999)

Molokai: The Story of Father Damien (1999)

Limbo (1999)

The Joyriders (1999)

Outlaw Justice/The Long Kill (1999)

Perfect Murder, Perfect Town (2000)

Comanche (2000)

The Ballad of Ramblin' Jack (2000) (belgesel)

Immaculate Funk (2000) (documentary)

Planet of the Apes (2001)

Chelsea Walls (2001)

Wooly Boys (2001)

John Ford Goes to War (2002) (documentary) (anlatıcı)

D-Tox (aka Eye See You) (2002)

Blade II (2002)

Easy Riders, Raging Bulls: How the Sex, Drugs and Rock 'N' Roll Generation Saved Hollywood (2003) (belgesel)

Where the Red Fern Grows (2003)

Silver City (2004)

Final Cut: The Making and Unmaking of 'Heaven's Gate' (2004) (belgesel)

Be Here to Love Me: A Film About Townes Van Zandt (2004) (belgesel)

Blade: Trinity (2004)

Trudell (2005) (belgesel)

The Jacket (2005)

The Life and Hard Times of Guy Terrifico (2005)

The Wendell Baker Story (2005)

Passion & Poetry: The Ballad of Sam Peckinpah (2005) (belgesel)

Dreamer: Inspired by a True Story (2005)

GUN (2005) (video game) Voice of Ned

Disappearances (2006)

Fast Food Nation (2006)

I'm Not There (2007) (anlatıcı)

The Best of The Johnny Cash Show (2007)

Lords of the Street (2008)

Powder Blue (2008)

He's Just Not That into You (2009)

KRIS KRISTOFFERSON ÖLDÜ MÜ?

Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Kris Kristofferson'ın, Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki evinde 88 yaşında hayata gözlerini yumduğu bildirildi.

88 yaşındaki Kristofferson'ın Maui'deki evinde yaşamını yitirdiğini belirten Ebie McFarland, ölüm sebebiyle ilgili bilgi vermedi.