Covid-19'un çocuklarda yeni bir semptomu ortaya çıktı

Yayınlanma: 22.12.2023 - 10:44

Güncelleme: 22.12.2023 - 10:46

Amerikan Pediatri Akademisi'nin 19 Aralık'ta yayımladığı vaka raporunda, kimliği paylaşılmayan 15 yaşındaki bir hastanın SARS-CoV-2 enfeksiyonu geçirmesinin ardından ses teli felci yaşadığı bildirildi.

Covid-19 geçirmeden önce astım hastası olduğu ve anksiyete tedavisi gördüğü belirtilen kişinin, 15 aydır trakeostomiyle nefes alabildiği belirtildi. Bu işlemle, hastanın gırtlak seviyesinin altından dışarı delik açılarak nefes alması sağlanıyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, raporda, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun çocuklarda nörolojik rahatsızlıklara yol açabildiği hatırlatılarak, mevcut vakada gözlemlenen ses teli felcinin de ender durumlarda ortaya çıkabileceğine dikkat çekildi.

Çalışmada, enfeksiyona yakalandıktan sonra ses çıkarmada güçlük çeken ya da yutma veya solunum şikayetleriyle hastaneye başvuran çocuklara tanı konması sürecinde, ses teli felci patolojisinin de değerlendirmeye alınması gerektiği belirtildi.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Danielle Larrow ve Christopher Hartnick'in kaleme aldığı araştırmada, hastanın ses teliyle ilgili sorunların enfeksiyondan 13 gün sonra ortaya çıktığı ifade edildi.

Hastaya önce paradoksal vokal kord hareketi (PVKH) tanısı konduğu, daha sonraki incelemelerdeyse çift vokal kord paralizi tanısının uygun görüldüğü belirtildi. İki taraflı felç durumunda, ses telleri yeterince açılamadığı için hastalarda nefes darlığı oluşabiliyor.

Doktorlar, lise mezuniyet törenine katılmak isteyen genç kızın trakeostomi tedavisini 15 ay sonra başarılı şekilde tamamladıklarını ve hastanın artık rahat nefes alabildiğini söyledi.

Yetişkinlerde, Covid-19'un ses teli felcine yol açabildiğine dikkat çekilirken, bu rahatsızlığın çocuklarda ilk kez gözlemlendiği aktarıldı.