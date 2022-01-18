'Cübbeli' Ahmet'ten Babacan'a 'Sezen Aksu' çıkışı: 'Bugün ana babasını satanlar...'
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü; 2017'de çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı sebebiyle iktidara yakın gruplar tarafından hedef alınan Sezen Aksu'ya destek veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a sert çıktı. Ünlü, "Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?" ifadelerini kullandı.
Sanatçı Sezen Aksu, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen sözler üzerinden, iktidara yakınlığıyla bilinen kişi ve gruplar tarafından hedef gösterilmişti. Aksu'nun yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri dine hakaret olarak yorumlanmıştı.
Sosyal medyada troller tarafından #sezenaksuhaddinibil hashtagi açılmış; AKP'ye yakınlığı ile bilinen Milli Beka Hareketi, Aksu'yu, Beykoz'daki evinin önünde 'protesto' etmişti.
ALİ BABACAN'DAN DESTEK GELMİŞTİ
Söz konusu tartışma siyasete de sıçrarken; Sezen Aksu'ya bir destek de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan gelmişti.
Babacan, ''Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. #SezenAksu’nun hedef alınması kabul edilemez'' ifadelerini kullanmıştı.
'CÜBBELİ'DEN BABACAN'A 'SEZEN AKSU' ÇIKIŞI
Son olarak, kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Aksu'ya destek veren Ali Babacan’ı hedef aldı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ali Babacan’a sert tepki gösteren ‘Cübbeli’, “Ali Babacan'ın, Sezen Aksu'nun Peygamber Atamıza ve Kıymetli Annemize yaptığı hakâreti fikir özgürlüğü çerçevesinde savunan tweeti çok mânîdârdır. Buna ancak şu yorumu yapabiliyorum; Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?” ifadelerini kullandı.
Ünlü'nün paylaşımı şu şekilde:
Video Haberler
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Bu defa motorini vurdu!
- Gazeteci Can Uğur gözaltına alındı
- Taylan Antalyalı ve Abdullah Avcı PFDK'ya sevk edildi
- Yeni vaka sayısında büyük artış!
- Burak Yılmaz, eleştiri oklarının hedefinde!
- Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı hayatı felç etti
- Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli oldu
- Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama
- Bir araya gelen 8 partiden açıklama
- Erdoğan’ın açılışını yapacağı yolu yine dalgalar yuttu