Babacan'dan Sezen Aksu çıkışı: 'Kabul edilemez'
Müzisyen Yaşar Gaga ile 2017'de çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı sebebiyle iktidar medyası tarafından hedef alınan ünlü sanatçı ve söz yazarı Sezen Aksu'ya DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan destek verdi. Babacan, Sezen Aksu’nun hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Sezen Aksu, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri nedeniyle hedef gösterilirken; Aksu'ya siyasetçilerden destek de gelmeye devam ediyor.
ALİ BABACAN'DAN AÇIKLAMA
Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Aksu'ya destek verdi.
Babacan, ''Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. #SezenAksu’nun hedef alınması kabul edilemez'' ifadelerini kullandı.
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