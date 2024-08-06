Çukur oyuncularını yeniden bir araya getiren 'Tezgah'ın gala tarihi belli oldu!
Erkan Kolçak Köstendil'in yazdığı 4 Ekim'de vizyona girecek olan 'Tezgah' filminin galası Alaçatı'da yapılacak.
Erkan Kolçak Köstendil’in yazıp başrollerinde yer aldığı, yönetmenliğini ise Kadir Çermik ile birlikte üstlendiği "Tezgah" filminin gala tarihi belli oldu.
OYUNCU KADROSU VE GALA DETAYLARI
Oyuncu kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil'in yanı sıra Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu ve Şinasi Yurtsever'in yer aldığı "Tezgah" filmi, 11 Ağustos Pazar günü Alaçatı Tarla'da yapılacak açık hava galası ile ilk kez izleyiciyle buluşacak. Filmin galasında, oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek gösterim sonrası bir parti düzenlenecek.
FİLM HAKKINDA
Gerilim-komedi türündeki "Tezgah" filmi, ünlülerin bir cinayetle sonuçlanan aşk üçgenini konu alıyor. İzleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak olan bu yapım, sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor.
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